Jenže zimní příprava je opět velkou neznámou. „Kluci z ciziny odjeli domů. Máme něco rozjednané, je to otázka peněz. Zatím nám nikdo nic neřekl. Uvidíme, jak to bude. Sehnat hráče má u nás na starosti někdo jiný, já sháním peníze,“ prozradil Deníku Ladislav Michalec, boss fotbalového klubu v Modré.

Poslední čtyři zápasy na podzim Modrá nevyhrála, získala dva body a poslední dvě utkání prohrála při skóre 0:10. Vše zakončila sedmibrankovým debaklem od Spořic. „Podzim je samozřejmě zklamáním. Hlavně ten konec nám nevyšel, poslední tři zápasy jsme neměli s kým hrát. Zranil se Pražák, musel hrát můj padesátiletý synovec a dorostenci,“ zakroutil hlavou.

V Modré vsadili na cizince, to se jim ale zase tak moc nevyplatilo. V průběhu sezony skončili hráči tmavé pleti, kteří v kluci skončili. Dělali tady brajgl, bylo to hrozné. Stěžovali si, že nemají co jíst. Někteří jim tady tajně vozili jídlo. Je to ponaučení, holt jim příště dám horší ubytování. Udělali bordel ve Vilémově nebo Brozanech,“ pokrčil rameny.

Junior prahne po postupu! Je to škola pro mě i pro kluky, říká Voříšek

Ostatní týmy v I.A třídě už se pomalu chystají k zahájení zimní přípravy. V Modré je zatím vše u ledu. „My máme domluvené dva, tři zápasy. Ale jinak jsme nic neplánovali. Všichni hráči dojíždí, nějaké tréninky teď vůbec nemají smysl,“ má jasno.

Dohnat osmibodové manko v jarní části? „Pokud bychom měli pohromadě tým, jako na začátku soutěže, tak věřím, že by se to povedlo. Ale je opravdu otazník, koho tady seženeme. Vsadíme zase na cizince, ale nesmí se chovat tak, jak to tady bylo na podzim. Já se přiznám, že mém věku jsem si poprvé v zimě od fotbalu odpočinul,“ připustil Michalec.

Toho ale kromě umístění v tabulce tíží jiná věc. „Já jsem zvědavý, jak všechno utáhneme finančně. Všechno půjde nahoru. Plyn, energie, palivo, voda. Sám nevím, jak to bude. Trochu se toho bojím,“ dodal na závěr.