Rozhodl smolný vlastenec. Nezkušenost, hlesl zklamaný Knapík

„Těžko se to hodnotí, kdybyste to neviděl, tak tomu neuvěříte,“ snažil se zachovat nadhled Knapík.

„Vyrovnané utkání, v němž měly oba celky své šance. Domácí hráli na malém hřišti jednoduše, soubojově, což nám moc nechutnalo, ale dokázali jsme se s tím vypořádat. Ubránili jsme i jejich standardky, to jsou všechno plusy,“ hledal pozitivní okamžiky.

„Po změně stran jsme byli možná i lepší, ale místo abychom dali vítězný gól my, tak jsme si dali hloupého vlastence,“ líčil moment, kdy Trejbal zahrál malou domů tak nešikovně, že překonal svého brankáře. „Byla to spíše nezkušenost, od obou to bylo špatně vyřešené,“ bránil ale Knapík mladíky, jimž dává ve svém týmu pravidelně prostor.

„Pak už nebyl čas na to duel zvrátit,“ pokrčil zklamaně rameny kouč aktuálně dvanáctého týmu tabulky, jenž přišel o body v 85. minutě.