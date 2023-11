„Na začátku jsme přežili se štěstím tři, možná čtyři šance soupeře a naopak proměnili téměř všechno, co jsme měli. Vedli jsme 3:0, to bylo super. Pak 3:1, to také ještě to šlo, ale ve druhé půli jsme nepochopitelně vypadli. Kluci dali hlavy mezi kolena, vytratili se, nebyl nikdo, kdo by to povzbudil a nakonec je z toho prohra,“ nechápal neuvěřitelný zkrat trenér poražených Pavel Hoznédl.