„Kluci to mají evidentně v hlavě, je tam nějaký blok, který musíme my nebo někdo jiný odstranit,“ láteřil už před týdnem po ostudné porážce s Rumburkem Pavel Hoznédl. Od té doby se ale situace jeho týmu ještě zhoršila.

Nastal během toho týdne nějaký posun?

Týden od týdne se mi to hodnotí hůř (hořký úsměv). Prvních 25 minut proti Pokraticím bylo dobrých, jenže nás sráží dětské individuální chyby. Navíc nám skončil jeden z klíčových hráčů, který prostě v týdnu přišel s tím, že ho fotbal nebaví. Další jel na dovolenou. Není to ale žádná deprese… Žijeme… Uvidíme, co se stane dál.

Mluvil jste o pročištění kabiny, můžete být konkrétnější?

Nebudu sdělovat žádná jména, ale každý, kdo dělá nějaký sport, to zná. V kabině už bylo moc negativity, a když to přeroste, mělo by se to nějakým způsobem vyčistit. U nás to v jednom případě došlo až do takového výbuchu, který jsme museli řešit. Daného hráče jsme přeřadili do béčka. Zda to bylo dobré řešení se teprve ukáže, ale třeba to bude mít pozitivní vliv i na něj.

Nepomohl by třeba nějaký teambuilding?

Je to jedna z věcí, nad níž jsme samozřejmě přemýšleli. Zkoušeli jsme to už v přípravě, kdy jsme byli na dračích lodích. Kluci si zapádlovali, pak jsme si opekli špekáčky, dali pivko, bylo to fajn.

Máte velice mladý tým, nechybí v něm někdo zkušenější, kdo by kabinu usměrnil či nahecoval?

Možné to je, na druhou stranu je tohle zase filozofie klubu, kudy jít. Mládež máme výbornou, takže je snaha to tu poskládat z odchovanců. Možná by teď zafungovalo přivést nějakého zkušeného matadora, ale i ti mladí si musí projít krizovými situacemi a protrpět si je. Ve 23, 25 letech pak mohou být zkušenými lídry.

Jenže zatím jimi nejsou…

Máme průměr kolem 22 let, spousta kluků přišla z Fotbalové farmy, kde byli dominantní. To, že se teď nedaří, je pro ně nová situace, se kterou se musejí sžít a naučit se s ní pracovat. My je uklidňujeme, že jakmile přijde jeden dobrý výsledek, třeba i vydřený po nepříliš pěkném výkonu, otočí se to. A my víme, že přijde, protože herně to z naší strany není špatné. Pak nás to nastartuje, ale musíme zase zkrátka zažít ten pocit vítězství.

Z vašich dřívějších slov bylo zřejmé, že jste přemýšlel i nad rezignací, je to tak?

Ano, vedení klubu jsem navrhoval, že to je jedna z možností, jak to nastartovat. S Danem Slezákem (asistent trenéra) bychom to pro tým udělali. Ale bylo to ihned smetené ze stolu, šéfové klubu nás ujistili, že s námi zatím počítají i nadále.

Jak z toho tedy ven?

Vím, že to zní jako klišé, ale musíme jít zápas od zápasu a postupně získávat nějaké body. Chytnout se nějakou výhrou, udělat šňůru a postupně šplhat výš.

Nemyslíte, že může mít na současnou situaci vliv i letní anabáze s bratry Mulačovými, která mohla ovlivnit přípravu?

Vůbec ne. Jakmile začaly tréninky, tak už se o tom nemluvilo. Možná někdo občas pronesl nějaký vtípek na tohle téma, ale jinak bych neřekl, že to hraje roli. Měli jsme dokonce i víc tréninků, než bylo v plánu, příprava se nám povedla.

Před sezónou se šuškalo i o postupových ambicích, ty už jsou asi pryč, že?

Musíme být pokorní. V přípravě jsme porazili béčko Mostu a já si říkal, že pokud tohle tempo udržíme, může to být opravdu hodně dobré. Asi bych teď vypadal jako blázen, kdybych se tu bavil o špičce tabulky. Důležité je se z toho co nejdřív vyhrabat, posunout se někam výš a v zimě si to můžeme reálně zhodnotit.