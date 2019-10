Roudničtí si pochvalovali především probuzení střelců a zlepšenou efektivitu v koncovce. Dvakrát se prosadil Rusňák, další trefy přidali Juraš, Hubený a Pech. Především Jurašův gól na 2:1 ve 45. minutě byl klíčový. „Podle mě tento gól rozhodl zápas. Ve druhé půli už jsme více drželi míč a přidali i další branky,“ hodnotil kouč Roudnice Jakub Pekař. „Výhra se nerodila úplně lehce, ale fanouškům jsme dost dlužili, takže jsem rád, že jsme to zvládli,“ dodal.

Poslední Liběšice přivítaly v elitní pětce hrající Spořice, ty si do poločasu vypracovaly tříbrankový náskok. Domácí ale po změně stran stáhli na 2:3, v závěru ale dokonal hattrick do otevřené obrany Šmok. „První půlka byla z naší strany bez pohybu, navíc jsme udělali tři hrubky, které soupeř potrestal,“ mínil liběšický trenér Marek Čermák. „Po pauze jsme zlepšili pohyb, mohli jsme dokonce srovnat, ale nevyužili jsme šance a soupeř pak do otevřené obrany přidal pojistku. Druhý poločas se nám ale povedl,“ zakončil.

V příštím kole čeká oba celky vzájemné derby, hraje se v sobotu v Liběšicích.