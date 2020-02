Do přípravného utkání mezi Roudnicí a Horním Jiřetínem už nezasáhl jeden z nejzkušenějších fotbalistů domácího SK Petr Stejskal. Ten v jarní části posílí právě účastníka krajského přeboru.

Fotbalisté Roudnice ilustrační | Foto: Ladislav Pokorný/SK Roudnice

„Uvolnit Petra pro nás nebylo samozřejmě jednoduché, ale měli jsme dohodu, že když přijde nabídka, aby si šel zakopat vyšší soutěž, tak mu nebudeme bránit. Víme, že jde do Horního Jiřetina za kamarády hlavně zachránit tým v krajském přeboru. Věříme, že se mu to podaří a za ten půlrok se k nám třeba zase vrátí. V každém případě mu děkujeme za to, co tady odvedl,“ řekl předseda SK Roudnice Petr Týma.