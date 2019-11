Liběšice ani Roudnice nedaly v 15. kole I. A třídy ani gól, navíc nezvládly druhé poločasy. I proto se oba celky vrátily z výjezdů bez bodů.

Liběšice držely v Bílině nadějný stav až do 71. minuty, kdy vstřelil jedinou branku Bánom. To Roudnici stála naději na bodový zisk z Kadaně proti Klášterci úvodní dvacetiminutovka druhé půle, v níž domácí třikrát udeřili. Hattrick dal nakonec Mařík a Klášterec vyhrál 5:0.

„Nezasloužili jsme si vůbec nic. V první půli to možná byl ještě z naší strany fotbal, po změně stran jsme ale totálně odpadli a výsledek odpovídá průběhu,“ přiznal bez vytáček trenér Roudnice Jakub Pekař. „Hrálo se na povrchu, který neodpouštěl nepřesnost a my jsme nepřesní byli. Chyběla nám odvaha, nepracovali jsme, byl to náš nejhorší výkon na podzim. Hodně mě to mrzí, protože jsme se v případě výhry mohli udržet v lepší třetině tabulky, ale ukázalo se, že tam asi nepatříme.“

Fotbal, I. A třída, 15. kolo:

Klášterec n. O. – Roudnice n. L. 5:0 (0:0)

Branky: 55., 59. a 75. Mařík, 63. Hradecký, 77. Bauer. Rozhodčí: Sabo. ŽK: 1:2. Diváci: 36.

Bílina – Liběšice 1:0 (0:0)

Branka: 71. Bánom. Rozhodčí: Slívko. ŽK: 1:2. Diváci: 100.