„Teď je to na jednotlivých hráčích, jak se v tom přípravném období ukážou. Konkurence je potřeba. Zatím budeme trénovat dvakrát, někdy i třikrát týdně a čeká nás také pár přáteláků,“ řekl pro klubový web roudnický trenér Pavel Hoznédl, jenž nadále počítá i s velezkušeným Jaromírem Hubeným.

VIDEO: V kabině SK Třebívlice musí trenér zařvat, aby ostatní poslouchali

Zápasovou přípravu odstartovalo vzájemné modelové utkání obou výběrů, áčko pak zdolalo 4:1 Velký Borek a remizovalo 2:2 se Starou Boleslaví. V plánu je ještě duel s Nelahozevsí a s Litoměřickem.

POKRATICE POSÍLIL NIGERIJEC

Pokratice budou sice nováčkem I. A třídy, přesto to pomalu vypadá, jako by znovu zbrojily na postup. „To určitě ne, je tu řada kvalitních týmů, které se o to budou rvát,“ odmítl další postupové plány s úsměvem trenér Antonín Marčaník starší. Ačkoliv se do Chlumce vrátil Malec, jenž byl na půlroční výpomoc v době zranění Marčaníka mladšího, tým neoslabil.

Arma má béčko, Lovosice hledají zakončovatele

„Přišli Jakub Matějček z Kralup, Dominik Lenrt z Lovosic a také Charles Uka. Ten bude hodně platný do ofenzivy, pomůže nám s rozehrávkou,“ neskrýval pokratický kouč nadšení. „Ještě jednáme s dalším Nigerijcem, uvidíme, jak jednání dopadnou. A uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal.