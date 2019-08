„Nemám samozřejmě žádná srovnání, ale myslím, že ze Šluknova se tři body automaticky vozit nebudou, proto jsem za ně nesmírně rád,“ neskrýval po utkání spokojenost trenér hostů Jakub Pekař.

Skóre otevřel po nervózním úvodu v půlce prvního dějství Dobiáš, ještě lepší pozici vypracoval Roudnici do přestávky Halada. Ačkoliv domácí po pauze snížili, Roudnice brzy odpověděla třetí brankou, pojistku přidal pět minut před koncem opět Dobiáš.

„Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře, takových dvacet minut byli domácí o něco lepší. My byli zbytečně nervózní, ale časem jsme se uklidnili a přebrali iniciativu,“ hodnotil Pekař průběh zápasu. Ten ocenil i atmosféru, která bývá ve Šluknově tradičně velice hlučná. „Domácí fandové hlasitě povzbuzovali i s bubny, což udělalo dobrou atmosféru, se kterou se naši hráči chvíli srovnávali. Na hřišti to tak museli ukočírovat ti zkušenější, mladší přidali rychlost a bojovnost. Ideálně se to doplnilo, zápas měl dobré parametry, líbil se mi,“ uzavřel hodnocení výhry nad vítězem loňské I. B třídy.