„Tentokrát už tam alespoň bylo z naší strany nasazení, kluci občas vyvezli míče, jak si představuji, nebáli se hrát. Jenže takových okamžiků je třeba mnohem víc,“ našel už konečně alespoň nějaká pozitiva. „Bohužel se nám začínají kupit zranění, problémy měli Dobiáš, Mrázek, Aubrecht, po očkování nebyl úplně fit Husák. Uvidíme, jak se to projeví na trénincích, zda budou v pořádku.“

Na první vítězství čekají i Lovosice, také výběr trenéra Romana Podrazila žehrá na řadu absencí. „Pro nás je to pořád začátek přípravy, myslím, že to bylo kvalitní utkání,“ hodnotil porážku 2:5 s Neštěmicemi (I. A třída) Jan Janda, jenž tým vedl místo nemocného Podrazila. „Chyběla nám půlka hráčů, ale na to se nechceme vymlouvat. První půle byla vyrovnaná, zahodili jsme v ní ještě spoustu dalších šancí,“ pokračoval v hodnocení duelu, v jehož půli Lovosičtí vedli 2:1. „Po změně stran jsme to prostřídali, soupeř pak získal převahu a nakonec utkání zaslouženě otočil.“

Fotbal, zimní příprava 2022:

Lovosice – Neštěmice 2:5 (2:1)

Branky Lovosic: Walter D., Walter M.

Lovosice: Mikoláš (46´Kořínek) – Záruba, Lenrt (46´Bechyně), Suchý Marek (46´Bělík), Baborák (65´Oros) – Walter D. , Král, Suchý M., Oros (46´Svoboda D.), Walter M. – Bechyně (46´Zuch)



Roudnice – Krupka 0:3 (0:1)

Roudnice: Doležal – Šeba, Ryska, Černý, Matuszewski – Vacátko, Dobiáš, Holcman, Aubrecht, Barcal – Mrázek (Husák, K. Horváth).