Prožívá hektické dny. Po nedělním příletu z olympijských her v Paříži…

Ten vzápětí Deníku prozradil, jak se zrodil jeho přesun na lavičku ambiciózního nováčka. „Když Milan Šmídl projevil zájem trénovat dorost, přišel za mnou předseda klubu Robert Mühlfait a nabídl mi to. Tak jsem to vzal,“ konstatoval.

Stejskal prošel mnoha kluby, kopal v Ústí nad Labem, nebo ve Štětí. Před rokem také začal trénovat děti. „Máme tady opravdu výbornou partu, připomíná mi to staré časy. Kluci z A týmu kolikrát sami volají, že si za nás chtějí zahrát,“ zdůraznil.

Litoměřicko B hlásí jednu staronovou tvář, která se klubu vrací po sedmi letech. „Velkou posilou pro nás bude příchod Marka Fausta, který dal v minulé sezoně v I. B třídě přes 40 gólů. Pak ještě testujeme jednoho brankáře z dorostu. Jinak nikdo neodešel, skončil jsem vlastně jenom já. Je potřeba to přenechat mladším, ale kdyby bylo potřeba, tak naskočím,“ přiznal 39letý Stejskal.

V minulé sezoně byl postup rezervy s okresního přeboru jednou z hlavních klubových priorit. Kvůli tomu také pomáhalo několik hráčů z A týmu. Jak to bude v nové sezoně? „Se Štefanem Knapíkem jsme na začátku přípravy měli dohromady 46 hráčů. Teď je právě v Áčku nějaká marodka, takže se uvidí, jak to bude. Osobně si myslím, že náš tým bude více samostatnější, máme kvalitu. Když vezmu, že v útoku budeme mít Máru Fausta a Vláďu Fégla, tak to bude v pohodě,“ má jasno.

„Ambice? Chci v tabulce skončit co nejvýše. O nějakém boji o záchranu nechci vůbec slyšet. Věřím, že můžeme hrát okolo pátého místa,“ dodal s úsměvem.