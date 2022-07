Proboštovští skončili za prvními Černovicemi a druhými Neštěmicemi, od krajského svazu dostali i přesto nabídku zahrát si krajský přebor. „Přemýšleli jsme o tom, ale právě kvůli té nezkušenosti, která se na jaře ukázala, jsme kraj s díky odmítli. Možná bychom ho mohli hrát, nakoupili by se tři čtyři hráči, ale touhle cestou jít nechceme, chceme si vyšší soutěž sami vykopat, dobře se na ni připravit, nabýt zkušenosti,” tvrdí Michal Račuk.

Pomoct v zlepšení by měl nový trenér, kterým bude 65letý zlatý olympionik z Moskvy 1980 Petr Němec. „Martin Novák odvedl kus práce, za kterou mu děkujeme. Ale kvůli svému zaměstnání už nemá na trénování tolik času. Náš sekretář František Šnobr má plno kontaktů, zkusil Petra Němce, který je bez angažmá. A pan Němec kývl, tak jsme moc rádi, že ještě chce trénovat a předávat své zkušenosti. Je to velká osobnost, pan fotbalista; vážíme si, že nás povede.”

Kdo je Petr Němec?

Petr Němec na archivním snímku z roku 2011.Zdroj: Deník/Zdeněk TraxlerNarodil se 7. června 1957, v dresu Baníku Ostrava získal dva mistrovské tituly. Zároveň má bronz z ME 1980 a zlato z moskevské olympiády, která se konala téhož roku. Za Teplice hrál v 80. letech druhou ligu. V nejvyšší soutěži odhrál 189 zápasů a vstřelil 33 branek. Na Stínadelch byl později asistentem hlavního trenéra, koučoval béčko. Dlouhá léta působil v Polsku, kde vedl například Slask Wroclav, Swinoujscie nebo celek Arka Gdynia. V Česku naposledy trénoval ve druhé lize Ústí nad Labem.

Proboštov začne přípravu na novou sezonu 12. července. Račuk zatím nehlásí žádné odchody, posily jsou prý v řešení. „Zatím se nám vrátil osmnáctiletý brankář Kořínek, který chytal v Litvínově. Už bych rád našel svého nástupce, loučím se snaž pět let. Tak snad to vyjde a právě on to v brance po mně brzy vezme,” usmívá se „Ráča” dlouholetá gólmanská opora TJ Proboštov. „Ještě mám něco rozjednaného, ale nic není zatím stoprocentní. Chtěli bychom jednoho dva hráče, spíš vyjde jen jeden,” doplňuje informace o změnách v kádru.

Proboštov zároveň přesune z dorostu do áčka talentované Matěje Maxima a Adama Boksera.„Maxim dal v posledním utkání jara za béčko čtyři góly v jednom zápase. Podle mě bude i on pro nás posilou. Máme talentovanou mládež, na ní chceme do budoucna stavět,” uzavírá Račuk.