Domácí ofenzivní eso Záveský přidal další dvě branky, celkem se jich dostal už na 22. Roudničtí hosté už jen v závěru snížili Brůžou na konečných 2:1.

!S vítězstvím jsme spokojeni, ale myslím si, že jsme zápas měli rozhodnout daleko dříve. Měli jsme spoustu šancí a nakonec jsme ještě v nastavení inkasovali. Viděli jsme, že hosté hrají vysoko, takže jsme tomu uzpůsobili hru a vyšlo to," uvedl kouč vítězů Němec.

"S výkonem spokojenost, s výsledkem ne. Celé jaro nás trápí neproměňování šancí a finální fáze. Proboštov si výsledek mohl potvrdit dalšími dobrými příležitostmi. Mají tam šikovné kluky, Brodský se Záveským jsou na tuto soutěž nadstandardní hráči a dnes to dokázali. A třída je vyrovnaná soutěž a nějaký větší rozdíl mezi výkony obou mužstev bych neviděl, hodnotil duel roudnický trenér Pavel Hoznédl.

Dobroměřice - Ledvice 2:0 (1:0)

Dobroměřická parta si po nevýrazném období vyšlápla na druhý celek tabulky. Bojovné utkání ve vysokém tempu rozhodla produktivita domácích.

"Přežili jsme první šance Ledvic, kdy nás opět podržel Bouček. Pak jsme začali trochu hrát. Byla to sice chvílemi nakopávaná, ale začali jsme se dostávat dopředu, kde odvedl kus práce Marcel Grund. My jsme se na tohle utkání připravovali celý týden a věřili, že to už musí přijít. Důležité bylo uhlídat oba Koudelky, což se nám povedlo. Vítězství určitě patří Beatlesovi (Pavel Verner – manager a sekretář klubu), který leží doma v bolestech. Pochvala za celej tým. Dnes určitě spokojenost. Jsem moc rád, uzavřel hodnocení šťastný a usměvavý trenér domácích David Holeček.

Tuchořice si vyšláply na třetí Výškov. Hůř hrajeme s nakopávači, ví kouč vítězů

Šluknov - Pokratice/Litoměřice 1:0 (0:0)

"Čekal nás souboj o třetí místo a pozitivem byl problém před zápasem, že nás je 19 na soupisce, ale jeden hráč musel být odebrán, protože pravidla dovolují pouze 18 hráčů. Zápas byl celkově vyrovnaný a příliš hezkých šancí nepřinesl. Nám se podařilo několikrát dostat do krajních prostorů, ale nedařila se nám finální přihrávka. Po střídání se to, ale zlomilo a střídající J. Bartoš napřáhl z dvaceti metrů k pěkné ráně, která brankáři zaplavala a ten ji vyrazil. Hák se zorientoval nejrychleji a nekompromisní ranou do šibenice nás dostal do vedení 1:0," řekl Ladislav Čurgali mladší, fotbalista Šluknova.

"Poté musel soupeř a snažil se o vyrovnání, ale naše obrana fungovala na výbornou a soupeře do ničeho nepustila. Bohužel po rohovém kopu v 82. minutě se dotkl míč ruky našeho hráče a tak se kopala penalta. Naštěstí jsme mohli být v klidu, protože penaltový mág vystihl stranu a lapil. Nic dalšího se nestalo a tak si připisujeme další vítězství. Opět děkujeme fanouškům za podporu a doufáme, že nás přijedou podpořit příští týden na derby do Rumburka,“ dodal.

Mojžíř - Bílina 4:3 (2:2)

V Mojžíři fotbal láká, třebaže se zápas částečně kryl s derby pražských "S", přišly dvě stovky fanoušků. A bylo na co koukat. "Vůbec nám nevyšel úvod zápasu, kdy jsme rychle prohrávali o dvě branky. Od 20. minuty jsme trochu změnili způsob napadání a podařilo se nám do poločasu vyrovnat. Byla škoda, že jsme na začátku druhé půle znovu dostali po naší chybě gól a hned na to červenou. Kluky to však nezlomilo, byli nadále aktivní, za což byli odměněni vyrovnáním a ke konci zápasu rozhodl o našem vítězství Michal Tichovský. Pomohla nám i tradičně fantastická domácí kulisa," uvedl asistent trenéra Aleš Miltner.

Junior Děčín - Spořice 1:3 (1:1)

Děčín neprožívá fotbalové jaro podle svých představ… „Zopakovali jsme průběh zápasu z Bíliny. Vyrovnaná hra, neproměněné šance a chyby v obraně. Hosté šli do vedení po dlouhém centru do domácího pokutového území. Vyrovnali jsme těsně před přestávkou krásnou střelou Rygara. Po přestávce se hrálo převážně na polovině hostí, ale po chybě, tentokrát nejistého brankáře Plačka, šli po zahraném rohovém kopu do vedení hosté. Když se čtvrt hodiny před koncem zranil stoper Dítě, musel do pole dokonce náhradní brankář domácích. Hosté toho využili a opět po dlouhém míči zvýšili na konečných 3:1. Trápíme se. Stále chybí klíčoví hráči a navíc nám chybí štěstí,“ uvedl Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín:

Ervěnice/Jirkov - Libouchec 4:0 (2:0)

Hodně nepovedené utkání za sebou má Libouchec, který padl v Jirkově 0:4. „Z naší strany tragické představení, vůbec nevím, jak si to vysvětlit,“ láteřil trenér Václav Strádal. „Oproti utkání s Dobroměřicemi to bylo jako den a noc. Ten výkon a výsledek s nimi jako bychom vzali, zmuchlali a hodili do koše. Prohráli jsme zcela zaslouženě. Velká omluva patří všem fanouškům, kteří na toto utkání vyjeli,“ dodal zklamaně.

Nové Sedlo - Rumburk 5:3 (2:1)

Domácí nováček druhé nejvyšší krajské soutěži bojuje o udržení, sobotní zápas s předposledním Rumburkem zvládl. "Hrálo se o šest bodů a vyhráli jsme, takže jsme spokojení. Výkon nebyl ideální, ale doufám, že jsme se zachránili. Zbývají čtyři kola - dva zápasy doma a dva venku - ještě chceme nějaké výsledky uhrát," řekl spokojený Jakub Černý, předseda Nového Sedla.