„Ambice do další sezony? Jak to řekl pan trenér Škorpil. Máme před sebou třicet zápasů, chci 90 bodů,“ zasmál se Petr Lédl, trenér SK Dušníky. „Chceme dělat fotbal tak, aby nás bavil,“ podotkl s vážnější tváří.

Pane trenére, jak hodnotíte poslední sezonu, kde jste obsadili šesté místo?

Pro nás to byla zajímavá sezona, ušli jsme určitou fotbalovou cestu. Postoupili jsme z okresního přeboru, pak jsme prolítli I.B třídu. A bez větších posil vlétli do vyšší soutěže. Musím uznat, že I.A třída je hodně specifická. Potkáte tam týmy různých stylů. Některé nám seděly více, některé méně.

Na jaře jste ale zažili jistou bodovou krizi, často jste ztráceli se slabšími celky. Čím to?

My jsme měli problém v hlavách. Sami sebe jsme utlumili nervozitou, to nás hodně svazovalo. Pokud jsme přijeli s čistou myslí a vyloženě se soustředili na fotbal, tak z toho byl dobrý zápas. Třeba jako proti Dobroměřicím. Ale celkově jsem spokojený, byla to pro nás „zvykací“ sezona. Problém nám často dělal důraz soupeřů, na to jsme nebyli zvyklí. V I.B třídě jsme na všechno měli více času.

Bude se nějak měnit váš hráčský kádr?

V podstatě ho budeme doplňovat. Přichází čtyři mladí kluci, kolem 18 let. Pokračuje naše generační obměna. Máme v kádru kluky, kterým je přes 30 let. Chtějí tak trochu tlumit fotbalovou aktivitu. Mladí kluci by měli mít chuť a drajv, uvidíme, jak si to sedne. Je jasné, že to chvilku bude trvat. Jinak by měl být kádr stejný, jako v minulé sezoně.

Jak budete vypadat vaše letní příprava?

Nebudeme vymýšlet žádné novinky, začínáme úvodním tréninkem 4. července. Letní pauza je krátká, chystáme tak čtyři přátelské zápasy.

V další sezoně na vás čeká řada nových týmů – Krupka, Bohušovice, Lenešice, Litvínov nebo Klášterec. Očekáváte těžší ročník?

Těžko odhadovat. Záleží na tom, jak to kdo poskládá. Co vím, tak na postup se asi bude útočit v Pokraticích. Je super, že se to promění a bude tam pět nových týmů. Na druhou stranu jsou pryč hned čtyři týmy, které měly kvalitu a chtěly hrát fotbal.

Velké derby zápasy jste měli proti Roudnici, oba jste vyhráli. Bylo to hodně specifické?

Pro nás to byly velké zápasy, kluci se navzájem znají. Řada našich hráčů prošla roudnickou mládeží. Bylo to prestižní. Těší mě, že jsme oba zápasy vyhráli, ale rozhodně to nebylo tak jednoduché. Třeba v Roudnici jsme rozhodně nebyli lepší, ale těžili jsme z dobrého začátku.

Jistě vás potěšilo, že jste v tabulce byly daleko výš, než váš roudnický rival…

To máte pravdu. Ale rozhodně mě netěšilo, že Roudnice bojovala o záchranu. Jsem rád, že zůstala v I.A třídě. Ale je hodně příjemné, že jsme skončili nad nimi. Roudnice je město, zatímco Dušníky malá obec. Teď pod sebe ještě dostat Pokratice (smích).

Okres Litoměřice bude mít díky Bohušovicím v I.A třídě nově pět zástupců. Co říct na adresu nováčka?

Je to pro nás staronový soupeř, minulý rok jsme na něj narazili v I.B třídě. Bohušovice tehdy doplatily na to, že měly málo hráčů. Mají skvělého střelce Kubu Ortbauera. Čím víc týmů v okolí tam bude, tím lépe.

Jaké ambice budou mít Dušníky v novém ročníku?

Jak to říkal trenér Škorpil? Je tam 30 zápasů, tak chci 90 bodů (smích). Naším cílem je dělat fotbal tak, aby nás to bavilo. Výsledky přijdou, bude tam asi i horší období. Samozřejmě chceme vyhrávat a budeme se dívat na horní pozice v tabulce. Uvidíme, jak se to vyvine.

Vy budete nadále trenérem?

Já bych byl rád, kdyby se náš realizační tým rozšířil. Přeci jen o chlapy se starám já a předseda klubu. Já bych měl pokračovat, kdyžtak dám předsedovi nějaké všimné (smích).