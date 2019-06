Základy místního fotbalového klubu byly položeny v roce 1946. Po vytvoření FK Litoměřicko, které přihlásilo ČFL, došlo ke sloučení. Skalní fanoušci si ale v Pokraticích nedokázali představit, že by na svou bohatou historii jen tak zapomněli a rozhodli se pokračovat. V reálu to znamenalo začít opět od píky, tedy od IV. třídy Litoměřicka. „To chtění kluků kolem, i těch někdejších skalních funkcionářů, bylo tak silné, že nebylo jednoduše možné říci ne. Jsem rád, že jsem sdílel jejich rozhodnutí,“ svěřil se hráč, posléze předseda klubu Miloslav Macel. „Čeho bylo moc, toho bylo příliš. Proto jsem se obrátil na jednoho z těch nej, Davida Keltnera, aby po mně převzal štafetu, což se také stalo.“ A právě s Davidem Keltnerem jsme se pustili do našeho rozhovoru.

Začali jste od IV. třídy, postupovali až do okresního přeboru, který jste letos vyhráli a vrátili Pokratice do krajských soutěží, kam patří. Jak náročné to bylo?

Vykopat okresní přebor Litoměřicka nebylo vůbec snadné. Nemyslím tím pouze fotbalovou kvalitu, naši kabinu, obětavý realizační tým, ale i ekonomiku, lidi, kteří nás po finanční stránce podrží nad vodou.

Řekl jste, že uspět v okresním přeboru není snadné. Laik by se určitě zeptal, jak se toho dá dosáhnout?

To se slovy dost dobře nedá popsat ani vystihnout. Mohu snad jen dodat, že když přicházíte na hřiště vidíte ten zápal, starostlivým kustodem počínaje a posledním hráčem konče. Jednoduše řečeno, cítíte, že jsme cosi více než jen fotbalový Sokol Pokratice.

Reprezentace klubu na krajské úrovni bude po ekonomické stránce náročnější?

To rozhodně, ale jak už jsem zmínil, ekonomicky jsme zabezpečeni, protože naštěstí o sponzory nemáme nouzi. A touto cestou bych jim všem moc rád poděkoval už i proto, že velmi dobře víme, jak mnohde fotbal kvůli financím skončil. Pokud mám správné informace, ten konec se blíží v celé řadě klubů a tím nemám na mysli pouze fotbal dole, ale i ve vyšších patrech.

Pokud jde o stávající kádr, ten má asi na to, aby v kraji nehrál podřadnou roli, že?

Postupně a hlavně rozumně ho doplňujeme, ale rozhodně ne za každou cenu. Především máme na paměti budoucnost, proto se kádr snažíme rozšiřovat o odchovance, mladé a talentované kluky.

Získat posily vyžaduje ale určitou dávku diplomacie a také i nějaké ty finance…

Máme štěstí, že nám doma už mnozí šikulové vyrostli. Pokud jde o posily z venku, v žádném případě nepatříme k těm, kteří by nakupovali bezhlavě a za přemrštěné částky.

Jaké jsou tedy ambice klubu po postupu do I.B třídy? Troufáte si na pokračování spanilé jízdy a postup do I. A třídy?

Tu jsme v nedávné minulosti dlouho hráli, takže k tradicím klubu rozhodně patří. To nejpodstatnější ale je, že v této snaze cítím chuť všech zainteresovaných, aby nezůstalo pouze u slov a proměnilo se to ve skutky.

Co s hřištěm, je nezbytná jeho rekonstrukce?

Ta by si vyžádala obrovské finanční náklady. Podle našeho názoru by byla i zbytečná a tady musím jménem všech poděkovat svědomitému správci, jak se o hrací plochu stará a proto patří k jedněm z nejlepších nejen v okrese, ale možná i v kraji.

Soužití s třetiligovým FK Litoměřicko funguje?

Funguje. Nikdo nic neláme přes koleno a snažíme se být vstřícní a rozumní.

Vlastimila Tůmu vystřídala na trenérském postu někdejší opora Radek Knop, který patrně ví, co kabina nejvíc potřebuje, souhlasíte?

Vlastimilovi patří především velké uznání a poděkování za odvedenou práci. Návratem Radka se rozhodně nic nemění, protože i on je klubista do morku kosti. Je prostě náš.

Přáním realizačního týmu Sokola tedy je…?

Nejsme snílci, ale pragmatici, přesto bychom se nezlobili, kdyby zavládla v celé české kopané dýchatelnější atmosféra a aby STOPka byla vystavena těm, kteří si nejpopulárnější sport v této republice pletou s obchodem.

AUTOR: MOJMÍR STRACHOTA