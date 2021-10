Heřmanov je prvním celkem, který obral v I. B třídě, skupině A o body suverénní Pokratice. Svádovu vystřílel tři body hattrickem Robert Šich, oslabené béčko Roudnice neudrželo vedení v Unčíně. Ve skupině B vedou dál Strupčice, první bod vybojoval Krásný Dvůr.

„U nás je to celou sezónu stále stejná písnička. Dostáváme spoustu zbytečných gólů a dát pokaždé 12 branek holt nejde,“ krčil po porážce 2:3 ve Svádově smířeně rameny trenér Českých Kopistů Václav Kutzler. Domácím zařídil body především Robert Šich, jenž vstřelil všechny tři góly.

Vůbec první ztrátu si připsaly Pokratice, i přesto ale zůstávají neporažené. V Heřmanově nakonec vyhrály 4:3 po penaltách. Přesto trenér Antonín Marčaník nebyl spokojen. „Je to ztráta a pro nás velké varování. V úvodu jsme nedali několik šancí, pak jsme přešli k pěšímu fotbalu. Heřmanov bojoval a ten bod si zasloužil. My jsme si naopak za profesorský výkon, který jsme předvedli, tři body nezasloužili,“ uznal. „Na druhou stranu je to deváté kolo,“ naznačil, že jednou tříbodová série skončit musela. „Musíme se ale vrátit k poctivé práci, snad nám tato facka pomůže.“

Porážku v souboji celků ze spodku tabulky zaznamenala také rezerva Roudnice, která s torzem sestavy neudržela v Krupce, kde hraje domácí zápasy Unčín, vedení 1:0 a padla 1:2, kvůli čemuž se propadla na předposlední příčku. „Odjížděli jsme na zápas s minimálním počtem hráčů, protože nás trápí rozsáhlá marodka. Chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany a chodit do rychlých protiútoků, což se nám v prvním poločase dařilo. Škoda, že jsme dali pouze jeden gól. Druhou půli už nám začaly docházet síly, takže jsme bohužel dvakrát inkasovali a odjeli s prázdnou. Přesto bych chtěl klukům poděkovat za nasazení, poprali se s tím statečně,“ řekl trenér Bedřich Matoušek.

Ve skupině B zůstávají lídrem Strupčice, které porazily Obrnice 5:2 a připsaly osmý úspěch z devíti utkání. Na druhém a třetím místě jsou s tříbodovým odstupem Nové Sedlo a Meziboří.

Zápas mezi Údlicemi a Novým Sedlem (0:1) rozhodla vlastní branka Dominika Krebnera v 86. minutě, avšak výhra byla na světě. „V prvním poločase jsme byli jasně lepší, ale gól nedali. Ve druhém poločase to byl boj, musím pochválit soupeře, protože to byl zatím náš nejtěžší zápas. Jsou to pro nás z venku cenné tři body,“ uvedl Jakub Černý, předseda TJ Nové Sedlo.

Obrat ve druhé půli předvedla Blažim, která nasázela Chlumčanům pět branek a zvítězila 5:1. „V prvním poločase jsme měli více ze hry, ale bohužel jsme inkasovali. V Kabině jsme si řekli, že na to máme a otočíme to, což se povedlo. Dali jsme pět gólů a bylo. Hlavně jako tým jsme po dvou porážkách museli bodovat, což se povedlo,“ řekl pro klubový web blažimský Jiří Ročenovič, autor jedné z branek: „To je jen třešnička na dortu. Já jsem hlavně rád, že jsme vyhráli.“