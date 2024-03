„Začali jsme se zimní přípravou 16. ledna. Absolvovali jsme pětidenní soustředění na horách, kam s námi odjelo patnáct hráčů. Potom jsme dále pokračovali v přípravě v Pokraticích, máme tam takovou menší umělou trávu. Hodně si kluci zaběhali a občas jsme to prostřídali s umělkou v Brozanech. Myslím, že třetí místo po podzimu se projevilo v kvalitě přátelských zápasů, kdy nám soupeři sami volali a domlouvali si zápasy. I když se prohrálo, tak toho vůbec nelituji. Měli jsme kvalitní soupeře – Neštěmice, Oldřichov, teď zase mostecké béčko. Sice jsme prohráli 2:5, je to generálka, ale kluci nechali na hřišti všechno a myslím, že budeme na sezonu dobře připravení,“ řekl Deníku trenér Miloslav Macel. Ten musel přes zimní přestávku skousnout odchod velké opory.

„Radek Hrdý se vrátil zpět do Rakouska. Na podzim nám Radek hodně pomohl. Teď jsme momentálně v jednání s Lovosicemi o příchodu dvou kluků, kteří si teď za nás zahráli proti béčku Mostu a musím je pochválit. Ještě máme něco vyhlédnutého, ale čas se nám krátí. Dnes je opravdu těžké na fotbalovém trhu získat nějakou posilu, kterou si můžeme my v našich skromných podmínkách dovolit,“ vysvětluje Macel.

Tabulka a karty jsou v I. A třídě rozdané jasně. Neohroženým lídrem je celek Dobroměřic, druhá je Bílina, třetí právě Pokratice. Vzletná prohlášení o jaru ale nečekejte!

„Chceme hrát hezký fotbal, bavit diváky a aby to také bavilo naše kluky. Máme tady super partu, přeju si aby to pokračovalo a my se pohybovali takhle na špici tabulky. Jsme třetí, kousek za Bílinou a je nám jasné, že jaro bude těžké. Když se budeme pohybovat v TOP 5, tak budu spokojený. Pak se uvidí, zda to bude na něco víc,“ uzavřel trenér.

