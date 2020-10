„To vyloučení mě mrzí daleko víc, než prohra. Srbice jsou letos hlavní favorit na postup a přiznám se, že jsme asi ani moc nepomýšleli na nějaké body,“ řekl hořce trenér Lovosic Roman Podrazil. Ten musel do základu znovu postavit sebe i 52letého brankáře Tomáše Loubala. Vzdor proti celku, v jehož kádru září řada exligových hvězd, ale dlouho netrval.

„Chtěli jsme hrát co nejdéle na nulu, ale v 5. minutě dostaneme gól. Od úvodu to prostě bylo špatné, asi je dobře, že po těch dvou výhrách zase spadneme zpátky na zem. Před domácím zápasem s Oldřichovem, který bude klasickým duelem o šest bodů, nám to snad pomůže,“ uzavřel Podrazil

Bez bodu zůstalo také Litoměřicko, které v Perštejně doplatilo na hrubé chyby a odjelo s porážkou 1:4.

Krajský přebor dospělých, 7. kolo:

Perštejn - Litoměřicko 4:1

Branky: 11. Krok, 34. Dolejška, 47. Dolejška, 73. Mirčič 53. Marič



Srbice - ASK Lovosice 7:0

Branky: 5. Batelka, 25. Stibor, 30. Batelka, 48. Batelka, 54. Hlavačka, 81. Salák, 88. Vitner