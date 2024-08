„Vyrovnaný, bojovný zápas. Domácí měli svoje šance, my taky,“ usmál se Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Tři body celku z Děčínska vystřelil ve třetí nastavené minutě Emil Mikula, který proměnil penaltu po faulu jednoho z domácích hráčů. „Měli jsme štěstí, domácí obránce se zachoval trochu neohrabaně,“ všiml si Rojko. „Co jsem se s ním bavil, tak tam měl nohu, ale spíše soupeře strčil břichem. Já to posuzovat nemůžu, rozhodčí to pískl, tak asi byla. Buďme za rozhodčí rádi, já bych to za ty peníze nedělal. Ale i hosté říkali, že taková penalta se v 90. minutě nepíská,“ pokrčil Rešl rameny.

Domácí si ale mohou sypat popel na hlavu, dvě minuty před penaltou měli velkou šanci utkání rozhodnout. „Šli jsme tam tři na jednoho, bohužel zakončení bylo slabé a přímo do brankáře. Je to velká škoda, tady jsme mohli rozhodnout,“ smutnil předseda Slavoje.

Do Úštěka dorazila početná divácká návštěva, ačkoliv počasí vůbec nepřálo. Na chování domácích fanoušků si Heřmanov postěžoval. „Diváci nám nadávali, plivali. Když dal Venca Mysliveček gól na 1:1, tak se rozeběhl a udělal skluz přímo před nimi. To jsme tomu moc nepomohli. Ale museli to tam zklidnit pořadatelé,“ konstatoval Rojko.

„Něco tam od fanoušků bylo, vlastně v tom byl hlavně jeden z nich. Na druhou stranu tam hosté také provokovali. Slavili gól skluzem k našim skalním příznivcům. To se nedělá,“ dodal Rešl.

Heřmanov je po dvou kolech na prvním místě, hráči to náležitě ocenili. „To víte, že jsme si to vyfotili,“ zasmál se Rojko. „Vstup do sezony je dobrý, teď je potřeba to potvrdit doma proti Malšovicím,“ uzavřel vše hrající kouč Heřmanova.