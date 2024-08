Dohadovali jste se někdy při sledování letošních olympijských her s kamarády,…

Lovosice porazily 5:4 celek z Německa, pak vyhrály 4:3 v Modlanech, remizovaly s Krupkou 2:2 a v generálce s Mělníkem 3:3.

„Změny v kádru byly docela zásadní. Na Střekov odešel brankář Tomáš Loubal, do Pokratic odešli Matěj Walter a Marek Suchý. Z Brné ale máme brankáře Lukáše Páva. Dále máme dvě posily z Proboštova – Máru Švába a Dana Kalabzu, který dal v generálce hattrick. Udělali jsme také zkušeného Zdeňka Satrana, který hrál dlouhá léta v Křešicích. Ještě se snažíme dotáhnout dva hráče, ale není to jednoduché,“ přiznal Podrazil.

Ani Lovosicím se nevyhnula zranění, aktuálně je mimo Espinosa, Petrus nebo Slavík. „To je život,“ posteskl si.

Lovosice věří, že letos budou hrát v horní polovině tabulky. Chtějí zapomenout na minulý ročník, kdy do posledních kol hrály o záchranu.

„Cítím z kabiny dobrou chemii, ale nechci to zakřiknout. V zimě jsme také vypadali dobře, příprava se vydařila, jaro pak nebylo moc dobré. Věřím, že budeme silnější. Chceme hrát nahoře, ale těžko říct, jak to bude vypadat,“ pokrčil rameny.

Další změny? Lovosice znovu oživily svůj rezervní tým. Má to své důvody. „Měli jsme dorost, ze kterého vyšlo hodně kluků. Ještě to nejsou úplně hotoví hráči na krajskou soutěž. Takže jsme si řekli, že opět založíme béčko. Půjdeme vlastně po vzoru „U 23.“ V týmu by měli být mladí kluci, které doplní starší navrátilci. Teď budeme mít dva dorosty a pokud si chceme mladé hráče udržet, musíme jim nabídnout tým, ve kterém se můžou adaptovat na dospělý fotbal,“ dodal na závěr Roman Podrazil.