Zápas se rozsekl během 19 minut, kdy dalo Litoměřicko tři branky a pevně drželo otěže celého utkání. „Samozřejmě jsem spokojený. Před zápasem jsem klukům říkal, že nevím, co nás tady může čekat. Trmice neznám. První utkání jsme ale potřebovali zvládnout, aby nás to nakoplo do další části sezony,“ zdůraznil Petr Stejskal, trenér FK Litoměřicko B.

Trmice od začátku nestíhaly, jejich brankář Maxmilián Vávra toho ještě spoustu pochytal. „Stál proti nám těžký soupeř. Myslel jsem, že to takhle dopadne. Máme zraněné hráče, někteří jsou v trestu, někteří na dovolené. Sestavu jsme doslova splácali,“ kroutil hlavou trenér David Vávra, kterou nastoupil v základní sestavě.

„Já jsem hlavně rád, že kluci hráli to, co měli. Všichni tam nechali všechno. Dokonce jsem o poločas prostřídal brankáře, vedli jsme 4:0 a měli to pevně pod kontrolou. Trmice mě zklamaly. Jak říkám, nevěděl jsem, co od nich čekat, ale předpokládal jsem vyrovnanější průběh,“ dodal Stejskal.

„Špatné je, že jsme soupeři minimálně pět gólů zbytečně darovali. Já jsem tady šestnáct let trénoval dorost, teď jsem spadl do chlapů. Navíc jsem musel nastoupit. Cílem je určitě záchrana, rád bych do týmu začlenil právě naše mladé dorostence,“ uzavřel vše Vávra.