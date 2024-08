Žehral hlavně na koncovku svých svěřenců. „Napočítal jsem osm stoprocentních šancí. To, co jsme nedali, jsem v životě neviděl. Prostě nám chybí člověk, u kterého budeme vědět, že bude dávat góly. Měli jsme Radka Udatného, Arpáda Gebura. Buď to převezme někdo jiný, nebo budeme muset někoho sehnat,“ pokrčil rameny.

Šenfeldr také sportovně pogratuloval celku z Ústecka. „Gratuluji Sebuzínu za předvedenou hru. Všechno bylo férové. Jak na hřišti, tak mezi střídačkami. Musím také pochválit rozhodčí, kteří mají po školení úplně jiný přístup,“ zdůraznil.

Nebojte se, v Lukavci hlavy padat nebudou. Klub nechce panikařit. „Máme šest, sedm nových lidí. Musí si to sednout. Prohra mě mrzí, ale nedělal jsem předčasné závěry. Věřím, že se naše hra zlepší. Naši mladí kluci byli asi trochu nervózní. V kabině jsem jim ale jasně řekl, že tohle už v Lukavci nechci vidět. Takhle už nesmíme prohrát domácí zápas,“ dodal.

To Sebuzín byl samozřejmě daleko spokojenější. „Myslím si, že to je překvapení kola. Nikdo nečekal, že uhrajeme tak dobrý výsledek. Myslím si, že až na pár šanci jsme Lukavec k ničemu nepustili. Přesně jsme věděli co budou hrát a taky se na to připravili. My dobře potrénovali a kluci to odmakali. Na úvod jsou to krásné body. Ale musíme makat dát a potvrdit to v dalším kole,“ shrnul vše Zdeněk Kubát, hrající trenér Sebuzína.