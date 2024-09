Svěřenci trenéra Štefana Knapíka aktuálně drží čtyřzápasovou neporazitelnost při velmi zajímavém skóre 16:2! „Oldřichov jsme porazili zaslouženě. Dali jsme velmi brzy dvě branky, to nás uklidnilo. Celý zápas jsme až na pár krátkých pasážích kontrolovali,“ připomněl Štefan Knapík.

Utkání Litoměřicko - Kadaň. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Domácí favorit soupeře zlomil v 72. minutě, kdy dal střídající David Šraga gól na 4:1. „Je pravda, že jsme Oldřichov nechávali na dostřel. Bylo to tím, že jsme hromadu dalších šancí neproměnili. Konečný výsledek mohl být daleko vyšší,“ upozornil.

Litoměřicko zažívá daleko lepší vstup do podzimní části soutěže. Jen pro srovnání, v minulé sezoně mělo Litoměřicko po pěti kolech pět bodů. Teď jich má dvanáct.

„Určitě je to lepší vstup, než minulou sezonu. Nutno dodat, že máme ale jiné rozlosování, jiné týmy. Ale také jiný kádr. V létě jsme přivedli dva hráče do základní sestavy. Oba jsou zkušení za mě nám dali to, co jsme potřebovali. Snad to prodáme i v dalších zápasech,“ věří Knapík.

Jeho družinu teď čeká ostrý trojboj, který také hodně napoví. „Jdeme do Srbic, pak máme doma Louny a následně hrajeme v Neštěmicích. Čekají nás velmi těžcí soupeři. Uvidíme, jak to zvládneme, to nám asi hodně nastaví zrcadlo,“ dodal kouč FK Litoměřicko.