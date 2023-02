„Dnes to byl takový příjemný zápas, chtěli jsme soupeře hodně tlačit, presovat, získávat míče, vytvářet šance, to se nám povedlo. Začátek utkání nebyl úplně produktivní, ale později se to napravilo. Gólů mohlo být více. Z herního pohledu to byl příjemný zápas. Soupeř se snažil, ale my jsme ho přehráli," pochvaloval si Martin Jánošík, kouč České Lípy.

Od začátku utkání bylo vidět, že českolipský tým je jasným favoritem, i když se mu zpočátku střelecky nedařilo. Nakonec přece přišly i góly. V 11. minutě Žižkův střelecký pokus srazil obránce k Henzlovi, který se nemýlil - 1:0. O šest minut později mířil Šimon do břevna litoměřické branky. Na dva nula zvýšil Šimon z pokutového kopu po faulu na Noska - 2:0. Poté se zdařil střelecký pokus Valty, kdy obstřelil gólmana Botoše - 3:0. Ve 40. minutě Nosek vybojoval míč a následně přihrál zcela volnému Šimonovi, který poslal balón do prázdné branky - 4:0. O tři minuty později ještě Nosek využil zaváhání gólmana Botoše, kterému sebral míč a pak jej poslal do prázdné branky - 5:0.

PODÍVEJTE SE: Florbalisté šlapali po Vítkovicích. Bohužel bez bodové odměny

V úvodu druhé využil nepozornosti českolipských hráčů Frank a střelou z hranice vápna prostřelil Machače v českolipské brance - 5:1. Následovalo sólo Halbicha se šťastným koncem - 6:1. V 59. minutě Žižka našel před brankou Halbicha a Lípa zvýšila skóre na 7:1. O deset minut později se trefil Kříž - 8:1. Hosté se dočkali i druhého gólu po střele Rataje - 8:2. Konečný účet tohoto utkání uzavřel Bulejko, kterého uvolnil lobem za obranu Halbich - 9:2.

„Pro nás to byla velká zkušenost s prvním týmem divize po těžkém soustředění. Jsme rádi, že jsme to ukončili bez úrazu. Dnes to bylo opravdu složité, soupeř byl rychlejší, na to nejsme zvyklí. I přes výsledek jsem spokojený, kluci to odmakali," konstatoval kouč Litoměřicka Štefan Knapík.

Arsenal Česká Lípa - FK Litoměřicko 9:2 (5:0)

Branky: Šimon 2 (1 z PK), Halbich 2, Henzl, Valta, Nosek, Kříž, Bulejko - Frank, Rataj.

Česká Lípa: Machač (58. Král) - Baláž, Češka, Dvořák, Henzl – Doležal, Valta, Hanl, Žižka – Nosek, Šimon. Do druhé půle šli: Kazda, Hajdo, Filip, Halbich, Havel, Kříž, Kubát.

Další přípravné utkání sehraje Česká Lípa v sobotu 4. února od 11 hodin, kdy přivítá divizního soupeře FK Turnov.

MIROSLAV DALÍK