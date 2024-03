"Prožili jsme opravdu hrozivý start," líčil po zápase trenér Štefan Knapík, jehož svěřenci prohrávali po devíti minutách 0:2. "Přičetl bych to nekoncentrovanosti, kdy při první brance přišla teč, na kterou už jsme nedokázali reagovat, druhý gól jsme pak soupeři zbytečně darovali roh, z nějž nás potrestal," litoval litoměřický lodivod.

Přesto dokázal jeho celek díky Frankovi a Maričovi ještě v úvodní půlhodině srovnat. "Škoda, že jsme pak do poločasu nepřidali další gól, šance jsme na to měli," mrzelo Knapíka.

"Druhý poločas už byl v naší režii, navíc soupeř šel po hodině hry do deseti, ale nás to spíš zastavilo, než aby nás to nakoplo. Sice jsme dali ještě tyčku, ale už jsme si nedokázali vytvořit nějaký extra drtivý tlak."

Duel tak dospěl až do penalt, v němž byli lepší hosté. "Jsem spokojený s tím, že jsme dokázali napravit zpackaný začátek zápasu. A nakonec asi i s výsledkem. Po té naší přípravě jsme ukázali, že fotbal hrát umíme," uzavřel Knapík.