Jak hodnotíte utkání s Kadaní? Ulevilo se vám? Asi ano. Upřímně jsem si myslel, že po prohře je to jasné, že jsme spadli. Zaplať pánbůh, že jsme se shodou okolností zachránili, ale celá sezóna byla špatná. Poslední zápas jsme chtěli vyhrát a vůbec jsme to nezvládli. Nedokázali jsme udržet balón, neproměňovali jsme šance. Nejhorší je, že dostaneme branku a všichni dáme hlavy dolů.

Jaké pocity se ve vás mísily po závěrečném hvizdu?

Upřímně jsem byl jsem rád, že už je konec a že se Lovosice zachránily, ale hodnotit sezónu pozitivně vážně nemůžeme.

Co způsobilo, že Lovosice do posledního zápasu hrály o záchranu v krajském přeboru?

Neefektivita a takové věci jako, že jsme do toho všichni nedávali všechno a nebojovali jsme až do konce zápasů. Také jsme nezvládali zápasy, které jsme měli. A ztratili jsme i zápasy, které jsme měli dobře rozehrané.

Co by sestup znamenal?

Pro některé hráče by to byl konec s fotbalem.

Bál jste se, že záchrana nemusí vyjít?

Bál a vzhledem k vývoji zápasu jsem přestával věřit v záchranu, takže musím říct, že jsem s tím byl trošku smířený.

Co udělat pro to, aby příští sezóna nedopadla podobně?

Začít proměňovat šance, mít pořád hlavy nahoře a bojovat od začátku až do konce. Musíme makat jeden za druhého.

Lovosice se zachránily, ale jaká je to zkušenost pro vás?

a začátku sezóny jsem byl zraněný, až po vyléčení jsem se postupně dostával do formy. Možná jsem mohl pro tým odvést víc.

Prohráli jste obě derby s FK Litoměřickem, proč?

Myslím si, že ty problémy jsou pořád stejné.

A co vy, budete v Lovosicích pokračovat?

Ještě se uvidí. Mám jít v létě na zkoušku do brozanského Sokola, potom se ukáže.

Před pár lety jste v Brozanech působil. Tam měli hráči letos fantastickou sezónu a skončili v České fotbalové lize na páté příčce, co na to říkáte?

Na nich je vidět, že mají skvělou partu. Fandil jsem jim.

V Lovosicích jste působil s mladším bratrem Dominikem…

Ano. Je to něco jiného než normální spoluhráč. Musíme na sebe dávat pozor, neustále se hlídat.

AUTOR: JAKUB VÍTEK