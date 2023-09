Dušníky vedly po trefě Kokeše, po pauze však zařídili obrat Hlavsa a Kliment. Lédlův soubor ovšem nesložil zbraně, Pivoňka srovnal, vlastní gól Roudnice pak vrátil nováčkovi vedení. Pojistku přidal v nastavení Řezníček.

"Pro většinu kluků to byl speciální zápas. A nejen z toho důvodu, že šlo o derby, ale také proto, že hodně z nich má na Roudnici nějaké vazby. Čekali jsme psychicky i fyzicky náročné utkání, což se také potvrdilo. Bylo to derby se vším všudy, tedy bojovné z obou stran, ale jsem rád, že to nepřekročilo únosnou mez," načal hodnocení utkání Petr Lédl.

"Měli jsme hodně šancí zápas rozhodnout mnohem dřív, ale po změně stran jsme vypadli z tempa a jsem tedy hodně rád, že jsme to stačili otočit. Soupeř byl kvalitní, presoval nás, neměli jsme to jednoduché. Přišlo hodně diváků a padlo dost branek. Podle mě to byla dobrá reklama na fotbal," dodal spokojeně.

To domácí lodivod Pavel Hoznédl litoval především individuálních chyb a propustné obrany. "Opět se hrál hodně fyzicky náročný fotbal. Kluci absolvovali spoustu těžkých soubojů, jsou dost okopaní, ale tak to v derby zápasech prostě chodí. Mrzí nás, že jsme neudrželi vedení déle. Domácí těžili z našich individuálních chyb, které bohužel opakujeme zápas co zápas. Musíme zapracovat na defenzivě celého celku, dostat třináct branek ve třech zápasech je prostě strašně moc," pravil zklamaně.