V Českých Kopistech se budou muset fanoušci učit jméno nového trenéra. To tradiční z posledních sezón, Václav Kutzler, už je totiž minulost. „Sezení máme až zítra, tam by mělo padnout definitivní rozuzlení,“ řekl předseda klubu Václav Kučera k otázce nového kouče. V den uzávěrky přílohy tak byli žlutomodří bez trenéra.

To jim ovšem vadit nemusí, neboť tréninky se také rozběhnou až v první srpnový týden. „Přípravné duely budeme mít dva. Hrát bychom měli s Úštěkem a s rezervou Litoměřicka, kde by mělo být hodně mladých hráčů. Budou to ty dva poslední víkendy před startem mistrovských soutěží,“ objasnil šéf oddílu.

Co se posil týče, žádná nová jména zatím v Českých Kopistech neevidují. „Máme ale tři nebo čtyři rozjednaná, ale zatím to není dotažené,“ zopakoval Kučera na začátku srpna tradiční frázi u spousty klubů. „Chtěli bychom hrát opět v horních patrech tabulky, bez zbytečného stresu o záchranu.“