V Pokraticích se představil Bezděkov, který šel do vedení již ve 3. minutě. Pak však domácí využili chyb svěřenců kouče Pavla Veleby a rychle stav otočili. Krátce po přestávce zkompletoval Písař hattrick a zdálo se, že je rozhodnuto, ovšem v 66. minutě bylo opět srovnáno. Když už to vypadalo, že vítěze určí až penaltový rozstřel přišla hlavička Vlašiče a míč po teči obránců Bezděkova nakonec skončil v síti.

„Po vedoucí brance jsme svojí nedůsledností a úplným vypnutím defenzívy vtáhli domácí tým do hry a nechali si dát dva góly,“ litoval po utkání kouč Bezděkova Pavel Veleba. „I přes třetí gól v naší síti se nám sice povedlo srovnat, ale po další chybě přišel v závěru rozhodující okamžik, a my odjíždíme s porážkou.“

Trenér vítězného týmu Radek Knop po utkání tvrdil: „Vyrovnané utkání, měli jsme hodně šancí, ale musím přiznat, že stejně na tom byl i soupeř. Klikou bylo, že jsme jich dokázali proměnit více a třech bodů si moc vážíme. Zatím jsme s výkony spokojeni, hrubě nám nevyšel pouze duel v Českých Kopistech, kdy jsme podlehli 1:5.“

KŘEŠICE PŘIŠLY O KLÍČOVÉHO HRÁČE

V Bohušovicích se hrálo vypjaté utkání, ve kterém šli domácí rychle do vedení. Lídr tabulky srovnal, ovšem přišel o Marka Fausta, pro kterého musela přijet sanitka a zřejmě šlo o zlomeninu nohy. Po půlhodince byl vyloučen bohušovický Šulc, Křešice využily přesilovku a šly krátce před přestávkou do vedení.

Ve druhé půli hrálo až do 73. minuty všechno do karet Křešicím. Ty si vytvořily tlak a měly hned několik šancí na navýšení skóre. Všemi však pohrdly, a tak přišlo vyrovnání oslabených Bohušovic. Po centru se zdálo, že v souboji šlo o faul na gólmana Větvičku, rozhodčí však nepískal a po následném střetu nařídil penaltu. Tu proměnil Matějka a nakonec rozhodl závěr brejk Ortbauera, což znamenalo, že body zůstaly v Bohušovicích.

„Utkání bylo hodně vypjaté a po vyloučení po půlhodince hry to s námi vypadalo dost špatně. Pak přišla penalta a vyrovnání a díky bojovnosti všech kluků jsme dokázali i v oslabení vstřelit vítěznou branku.“ pochvaloval si hrající trenér domácích Jakub Martínek, který věří, že by výhra mohla celek Bohušovic nakopnout. „V prvním kole jsme vyhráli 6:0 s Vaňovem, ale postupně jsme přestávali proměňovat šance, a na výsledcích se to projevilo, doufám, že tento zápas bude odrazovým můstkem pro další utkání.“

Křešickému Luboši Pekárkovi po utkání moc do řeči nebylo. „Hráli jsme špatně, měli jsme dost šancí a mohli zápas rozhodnout, pak ale přišla sporná penalta a nakonec i třetí branka v naší síti, domácí bojovali a radují se, ze třech bodů, my jsme navíc přišli o Marka Fausta, obávám se, že to bude zlomenina.“

AUTOR: JAKUB VÍTEK

FOTBAL, I. B TŘÍDA, 9. KOLO:

Bohušovice – Křešice 3:2 (1:2).

Branky: 4. a 87. Ortbauer, 73. Matějka (pen.) – 19. Lepič, 41. Grunert. Rozhodčí: Cvachoušek. ŽK: Mencl, Matějka – Hurt, Suchánek, Větvička, Grunert. ČK: Šulc. Diváci: 70.

Bohušovice: Peška – Dráb, Martínek (16. Drahoňovský), Mencl, Šulc, Trnka (65. Matějka), Kyzlík, Fiala, Brůža, Dalešický, Ortbauer (90. Koblížek)

Křešice: Větvička – Suchánek, Limberk, Kühn, Faust (26. Zákravský), Bader, Lepič, Grunert, Herold (82. Tirdil), Janča, Hurt.



Pokratice – Bezděkov 4:3 (2:1).

Branky 10., 12. a 50. Písař, 87. Vlašič – 4. a 58. Hubený, 66. Jansa. Rozhodčí: Kloub. ŽK: Hlavsa M. Kříž. Diváci 80.

Pokratice: Slanina – Dufek, Pohl, Krajčík, Bergmann, Vlašič, Chvála (74. Nepraš), Písař, Podrabský (89. Bartoš), Musil, Novák

Bezděkov: Kašpar – Čaněk, Jansa, Husák, Beruška, Adelt, Kříž, Hubený, Hlavsa J., Hlavsa M., Jirásek (75. Kříž )