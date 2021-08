Pokratice omladily, posílil i realizační tým

Jsou to jen dva roky, co se Pokratice vrátily do krajských soutěží. Tým má skvělé zázemí, v létě výrazně posílil kádr a tak je možné, že dojde v červnu na další juchání. Ačkoliv o posunu do I. A třídy v klubu zatím z pověrčivosti nemluví, devět posil hodně napovídá o klubových ambicích.

Už jen příchod dvou brankářů, přičemž Šafránek chytal krajský přebor za Lovosice, je na této úrovni unikát. Báder a Janča ze základní jedenáctky Křešic, Marčaník z Krupky, Kormunda z teplické rezervy, to je jen letmé nahlédnutí do seznamu nových jmen, která si přivedl bývalý křešický kouč Antonín Marčaník. „Chci si ten fotbal hlavně užívat, vracím se sem asi po 20 letech, se zdejším vedením se známe léta,“ vysvětlil svůj přesun nový kouč.

„Cílem bylo omladit kádr, oslovili jsme devět nebo deset hráčů, a v podstatě nikdo nám neřekl ne,“ vylíčil důvod, proč má tým prakticky celou novou jedenáctku. „Ti kluci zde bydlí, někteří se znají už z žáků v Litoměřicích. Současně tu ale zůstává i většina původního týmu, takže kádr budeme mít široký,“ dodal. Svou sílu Pokratice naznačily už v přípravě, Žernoseky smetly 16:0, Dobkovicím (I. B třída) nadělily 9:2. „Od Brozan jsme dostali 1:9, ale minimálně se jednou půlí jsem spokojen. Dobré jsou i remízy s Duchcovem (5:5) a Proboštovem (3:3),“ doplnil Marčaník letní představení. V generálce vyzvaly Pokratice Krupku.

Křešice načnou sezónu oslavou stoletého výročí

V sobotu 7. srpna vstoupí Křešice do nového ročníku I. B třídy. V zápase s Unčínem budou mít i jednu speciální motivaci, nepokazit si oslavy stoletého výročí od založení. „Chtěl bych hlavně poděkovat STK, která nám dovolila přeložit utkání z oficiálně stanovených výkopů pro I. B třídu,“ neskrýval vděčnost předseda klubu Stanislav Chládek.

Domácí oddíl tak může hned ráno začít bohatý program zápasem starých gard Křešic a Litoměřic, následovat budou utkání od přípravku, přes žáky a dorost až po první mistrovské utkání A týmu s výkopem v 17 hodin. Ačkoliv se v Křešicích na velkou slávu těší, co se kádru týče, musel klub v létě řešit několik nepříjemných odchodů. „Do Pokratic odešel trenér Marčaník, který si s sebou vzal i záložníka Janču a stopera Badera. Jedná se o dva hráče ze základní sestavy, takže se z toho trochu vzpamatováváme,“ vyjádřil se Chládek ke změnám v kádru.

„Věřím ale, že je dokážeme nahradit, na posilách pracujeme, ale ještě to není dotažené,“ nechtěl být konkrétní. Prozatímním trenérem bude křešický kanonýr Marek Faust. „S trenéry je to těžké, ale Marek má trenérský kurz, takže bude zatím působit jako hrající kouč. Chtěli bychom být v klidném středu tabulky,“ doplnil křešický předseda.

Bezděkov? Zapomeňte! Nově je to Roudnice B

Tým z městské části Roudnice bude od nové sezóny působit pod hlavičkou roudnického SK, respektive jeho rezervy. „Většina hráčů nám zůstala, i když po té dlouhé covidové pauze ne všichni. Určitě ale kvitujeme doplnění týmu o hráče širšího kádru Roudnice, kteří nám, věříme, pomohou,“ řekl trenér nové roudnické rezervy Bedřich Matoušek.

Tomu se líbí i možnost spojit tréninky v případě menšího počtu hráčů s roudnickým áčkem. „Primárně se snažíme trénovat samostatně, ale přiznávám, že občas to kombinujeme. Je to dobré i vzhledem k tomu, aby se hráči z obou výběrů vzájemně poznali,“ doplnil.

Bezděkovští, nebo Roudničtí, chcete-li, budou opět rádi za klidný střed tabulky. „Chceme mít co nejdříve klid od sestupových starostí, tak, jako v minulých sezónách,“ vyjádřil přání Matoušek.

Oba celky spolupracovaly už na úrovni přípravek, talentovaní mladíci pak odcházeli do roudnické fotbalové farmy. „Ne všichni vycházející dorostenci se mohli najednou včlenit do kádru v I. A třídě, bylo tedy potřeba jim zajistit odpovídající úroveň. To by mělo být zajištěno právě touto spoluprací a zápasy v I. B třídě“ řekl předseda SK Roudnice Petr Týma.

Hlavně už dohrát!

Skromné přání mají před startem I. B třídy v Českých Kopistech. „Být co nejdříve zachránění, ideálně někde v klidném středu tabulky,“ vylíčí své přání kouč Václav Kutzler. „Ale hlavně už konečně dohrát celou soutěž až do konce,“ vyhrkne možná daleko podstatnější touhu, kterou jistě nesdílí sám.

České Kopisty odehrály generálku v Lukavci, jejich trenér je zatím s probíhající přípravou spokojený. „V květnu a červnu jsme měli nějaký režim, pak dostali hráči krátké volno, a teď se scházíme zhruba od poloviny července. Někteří hráči se nám sice po covidu už nevrátili, jedná se asi o dvě nebo tři jména, ale myslím, že kdyby nám to hořelo, dali by si říct,“ popisuje přípravu a změny v kádru. „Máme rozjednané i nějaké posily, ve hře je asi pět jmen, ale žádné zatím není hotové, takže jmenovat nebudu,“ zopakuje vyjádření, které v přípravě rovněž používá více funkcionářů.

Slavoj bojuje s počtem

Fotbalisté bohušovického Slavoje bojují především s počtem hráčů. Už tak úzkou rotaci ještě zúžily tři odchody, které zatím vyvažuje jediný příchod. „Po roce v Pokraticích se nám vrací Pavel Dráb,“ zmínil návrat šikovného fotbalisty, jenž prošel mládeží Litoměřicka, trenér Bohušovic Roman Lácha.

„Máme rozjednané nějaké posily, ale není to dotažené. Je nás málo, hráče sháníme, kde se dá,“ dodal s tím, že cílem proto bude udržet se v horní polovině tabulky, ačkoliv po pádu z I. A třídy kvůli reorganizaci měly Bohušovice z 5. příčky na dohled nejužší špičku tabulky. Letošní situace je ale jiná, tým rušil, ať už ze své či soupeřovy vůle, dva přípravné duely. „Nedostatečný počet hráčů,“ pokrčil rameny kouč.

„Příprava je hodně krátká a osobně jsem zvědavý, kolik zápasů se v 1. kole pro nedostatek hráčů odloží,“ uzavřel.