Na úvod bych se vás zeptal, jak jste vnímal velké změny ve vedení klubu?

Já bych to nechtěl moc komentovat. Chtěli jsme si od fotbalu po sezoně odpočinout. Místo toho jsme ho ale měli tři týdny plnou hlavu.

Povídalo se, že by dospělý fotbal v Roudnici skončil. Neměl jste obavy?

Tady se vždy fotbal hrál a já věřil, že se bude normálně pokračovat. Podobné věci už tady v minulosti proběhly a vždy se vše vrátilo.

Pojďme k letní přípravě. Hádám, že už jste jí zahájili, viďte?

Ano. Aktuálně mám k dispozici zhruba 24 hráčů. Dohromady trénuje A i B tým. Chceme trénovat dvakrát až třikrát týdně. Máme tam přípravné zápasy proti Pšovce, pak tam máme Kralupy nad Vltavou a Most B. Takže jsou to týmy zhruba na naší úrovni. Chceme také sehrát nějaké modelové zápase mezi sebou. Také chceme více spolupracovat s farmou, takže i proti nim sehrajeme modelový zápas. To by pro ně mohlo být zajímavé, chceme tím ještě více prohloubit spolupráci.

Registrujete nějaké změny v hráčském kádru?

Nikdo neodchází, takže ten kádr by měl být podobný, jako na jaře. David Mrázek bude pokračovat v Litoměřicích. Přišli kluci z farmy. Jsou mladí, vypadají zajímavě. Někteří zkouší štěstí ve vyšší soutěži, třeba ve Štětí nebo teplické rezervě. My jim přejeme, aby se tam prosadili.

Jaké ambice bude mít Roudnice nad Labem v další sezoně?

U nás se to nemění. Chceme hrát v tabulce nahoře, do Roudnice patří vyšší soutěž, takže ambice tam budou. Musíme být ale trpěliví, máme mladý tým, noví kluci si musí sednout a přivyknout dospělému fotbalu. Na druhou stranu už tady nějaké kluky máme čtyři roky, takže už by měli ukázat nějaký progres. Rádi bychom se poprali o postup.

A cíle vaší rezervy, která opět nastoupí do I.B třídy?

Tam chceme dát mladé hráče, které se neprosadí v A týmu. Pro ně je pak ta minutáž v druhé krajské soutěži důležitá. Myslím si, že je to pro ně pořád zajímavá soutěž a pomůže jim to překonat ten přechod do dospělého fotbalu.

Jak si vůbec pochvalujete fakt, že má Roudnice už delší dobu B tým?

Já jsem nadšený. Je to propojené a funguje to. Roudnice má širokou mládežnickou základnu. Hrají se tady vysoké soutěže. Hráči se posouvají. Z farmy nám chodí výborní fotbalisté. Je tady cítit posun. Chceme to prostě stavět na odchovancích, kteří nám z mládeže budou chodit do béčka a áčka. Za mě je to výborně nastavené.