Kdy jste naposledy působil v areálu Pod lipou?

Vracím se asi po třech letech, skončil jsem tehdy u starších žáků. Pak jsem se měl přesunout k A týmu a dělat asistenta Jakubovi, ale nakonec z toho sešlo. Nějak mě to úplně nechytilo, ale hlavně jsem po těch dvanácti letech potřeboval pauzu.

Po dvanácti letech?

Jo, já jsem trénoval od 20 do 32 let.

A co jste v té trenérské pauze dělal?

Chodil jsem s kamarády v Libochovicích na tenis, začal jsem dost jezdit na kole, no a objížděl jsem fotbaly na různé úrovni. Ovšem ten první půlrok jsem nedělal vůbec nic, ale zase jsem si alespoň předělal byt, což jsem předtím u toho fotbalu nestíhal.

Když jste dostal nabídku jít znovu do Roudnice, váhal jste dlouho?

Bylo to hodně rychlé, ale i tak jsem si dal nějaký čas na rozmyšlenou. Nakonec rozhodlo i to, že mi tady dali tenkrát Petr Týma s Tomášem Veckem šanci trénovat žáky, takže to chci i teď nějakým způsobem splatit. Radil jsem se i s tátou, bývalým fotbalistou, se kterým pracuji ve firmě, kde děláme podlahařinu, a nebyl proti. A navíc, mám rád výzvy.

Bude to pro váš první zkušenost s týmem dospělých?

To ano, jinak už jsem trénoval všechny kategorie. Tedy od školičky až po dorost.

Sledoval jste třeba v minulosti roudnický celek?

Dvě sezony nebyly dohrané, takže jsem toho moc neviděl, i když se mi celkově zdá, že úroveň soutěží trochu po těch letech upadla. V letošním ročníku jsem na začátku byl na jednom zápase. Ale teď jsem si samozřejmě výsledky našel, na něco se i podíval.

Máte představu, co byste chtěl z týmu dostat?

Samozřejmě vím, že je tady mladý mančaft, ale chtěl bych jen navázat na to, co tady udělal Kuba, se kterým ještě budu mluvit. Ovšem, co jsem sledoval na tréninku, tak ten tým je dobře připravený, pracuje.

Zatím jste se dohodl jen do konce podzimní části, co dál?

V zimě si s vedením sedneme a vyhodnotíme, jestli to chytilo kluky, jestli to naplňuje mě. Uvidíme.

Fotbal jste hrál i aktivně, kde všude?

Začínal jsem v Sokole Černiv, pak jsem šel do Libochovic, v dorostu jsem byl v Teplicích pod trenéry Cermanem a Vavruškou. Byl jsem i na farmě v Roudnici, kde mě vedli pánové Wozniak, Buk, začínal trenér Bokša a právě i Kuba Pekař. Z dorostu jsem pak šel do Libochovic, ale to už jsem chtěl spíš trénovat. Navíc jsem byl s bráchou pracovně rok v cizině, ve Španělsku a ve Skotsku. Po návratu jsem v Libochovicích vedl přípravku, školičku a u toho jsem hrál i ve Vraném. Jenže to bylo náročné, po tréninku na další trénink, kdy mě nabírali spoluhráči, prostě už to nešlo. Pak jsem ještě různě někde kopal, jenže víc mě to táhlo k tomu trénování.

A co vás k tomu vedlo?

Už když jsem byl na farmě, někdy v 17, 18 letech, tak jsem si třeba zapisoval některé zajímavé tréninky. No a pak jsem si z nich něco vzal, něco upravil, prostě všechno se vyvíjí, takže je třeba sledovat trendy.

A sledujete takto podrobně i trenéry?

Ale jo, i když to mám rozdělené. Třeba na obranu u mě vede Diego Simeone, defenziva Atletika Madrid mě uchvacuje i s Janem Oblakem v bráně. Pep Guardiola mi zase imponuje tím, že chce být dominantní, určovat tempo zápasu, v útočné fázi se mi teď líbí třeba Jürgen Klopp. U nás Jindřich Trpišovský, u kterého se zdá, že umí mluvit a utužit partu, navíc si prošel tím fotbalem od nižších pater.

Jste impulzivní trenér?

Na tréninku spíš ano, v zápasech se snažím krotit a spíš sledovat hru, abych mohl reagovat na věci, které nefungují a zbytečně se nerozptyloval.

První zápas na lavičce vás čekal u soupeře, bylo to pro vás lepší?

To neřeším, budu chtít hrát stejně doma i venku. Trochu jsem se samozřejmě na Mojžíř poptal kamarádů, nějaké informace jsem měl a jsem rád, že jsme zápas zvládli za tři body.