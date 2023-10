Šenfeldr dostal od své přítelkyně k třicátým narozeninám poukaz na wellness. A co čert nechtěl, termín vyšel zrovna na duel 8. kola. „Bylo to vše fajn, krásné, přítelkyni jsem moc poděkoval. Ale už tohle nechci zažít, že můj tým hraje a já tam nejsem," zubí se fotbalu oddaný trenér. „V půl jedenácté jsem se klepal v autě, když se začínalo hrát. Musel jsem pořád volat, abych věděl, jak to vypadá. Fotbal je prostě diagnóza," omlouvá se své drahé polovičce.

Vítězný duel si pak pustil ze záznamu. Co z obrazovky vypozoroval? „Kluci se na utkání připravili dobře. Věděli jsme, že to bude zápas s týmem, který patří k těm slabším v soutěži. Důležité bylo, abychom proměňovali šance, jenže během prvních pěti minut byly dvě tutovky zahozené. Pak tam ale byla krásná akce Štefana Orema, kterou zakončoval do prázdné brány Arpád Gebur," hodnotí Šenfeldr.

„Ve druhé půli chtěli kluci přidat další góly, aby bylo co nejdřív rozhodnuto. Jenže nás trápí pálení loženek. Dali už jen dvě branky, po zápase je trápilo, že jich mělo být víc. Viděl jsem pár tyček, břeven, ale důležitá je ta výhra. V příštím kole máme Úštěk, věříme v další tři body."

Trenér FK Lukavec s průběžným šestým místem překvapivě není spokojený. Jeho tým prý mohl být mezi nejlepšími, jenže výsledkově nezvládl některá dobře rozehraná utkání. „Krachnuli jsem asi jen ve Svádově, tam jsme dostali čtyři branky, což se nám hodně dlouho nestalo, protože obranu máme dobrou."

Šenfeldr by byl spokojený, kdyby Lukavečtí byli po konci sezony do třetího místa. „Tým na to máme. Už minulou sezonu jsme ho měli dobře poskládaný, například Arpád Gebur dal přes čtyřicet gólů. Dokázali jsme získat brankáře, na kterého je spoleh. Tím největším klíčem k úspěchu je asi dobrá defenziva. A hlavně hrajeme týmově, není tu žádná individualita, o které bychom řekli, že je to top hráč. Držíme pospolu, bojujeme jeden za druhého," váží si kouč Lukavce kolektivního pojetí.

O postupu ale mluvit nechce. „Kdepak, pro nás je I. B třída ideální soutěží. Čelo tabulky je napěchované, chceme se do něj dostat. Ale postup neřešíme. To snad jen v případě, že bychom byli první. Z prvního místa je nutnost jít nahoru, to je takový fotbalový zákon. Naše ambice jsou ale takové, že chceme hrát dlouhodobě B třídu nahoře."

Lukavec už v minulosti nejnižší krajskou soutěž hrál, tehdy ale jeho působení v I. B třídě nevzbuzovalo takovou pozornost. „Teď je to jiné. Máme o stupeň lepší tým. A také lepší propagaci; využíváme sociální sítě, dobře s nimi pracuje Štefan Orem, který je na ně expert. I proto na nás nechodí 15 lidí jako tehdy, ale několikanásobně více, klidně i přes stovku," mne si Šenfeldr ruce spokojeností.

SK Lukavec - FK Jiskra Velké Březno 3:0 (1:0). Branky: 9. a 63. Gebur, 48. Henzl. Rozhodčí: Říha - Teska, Topinka. ŽK: 1:1. Diváci: 80.