„Dneska povinná výhra. Zase jsme dali šanci mladým se ukázat. Štekl si na penaltu moc nevěřil, ale zkusil to. Stále máme motivaci dostat se alespoň na bednu. Je to jen o pár bodů. Mančafty před námi hrají spolu, tak se to ještě může zamíchat. Chtěl jsem, aby kluci dávali góly. Ať je vidět, že poctivě trénujeme a důležitá je i nula, kterou jsme uhráli. Škoda, že se neprosadili i mladí. Hodně nám schází univerzál Mistoler, který se zranil ve Šluknově. Těžko odhadnou, kdy se vrátí do hry. Do konce máme ještě čtyři kola, tak zabojujeme o lepší umístění,“ shrnul na závěr trenér domácích David Holeček.

Šlágrem víkendu byl souboj mezi vedoucími Černovicemi a druhými Neštěmice, který nakonec domácí ovládli 2:1, když v 68. minutě rozhodl Václav Burda. Hosté tak museli minimálně o týden odložit postupové oslavy, ty zatím nemohly propuknout ani v Černovicích. Ty totiž mají horší vzájemné zápasy s Proboštovem, s nímž navíc ještě hrají, teoreticky tak ještě mohou přijít o dvanáctibodový náskok.

„Bylo vidět, že spolu hrají dva celky z vrchu tabulky a byl to takový opatrný fotbal. Na druhou stranu první dvě branky padly celkem brzo, nám ke konci zbývalo více sil a přišla odměna v podobě druhého gólu. S jarní části soutěže tak zatím u nás panuje spokojenost,“ řekl černovický trenér Josef Jebavý.

„Hráli jsme s těžkým soupeřem, hodně silovým, který hrál na šikovného, rychlého a silového útočníka, jenž umí proměnit jednu, dvě gólovky. Domácí hra byla založená na urputné obraně, kdy na úzkém hřišti bránili v osmi, devíti hráčích, a brejcích,“ hodnotil naopak neštěmický kouč Jan Deutsch. „My měli za našeho vedení 1:0 další dvě šance, bohužel jsme je nedali. Gólu na 2:1 si myslím, že předcházela ruka domácích, byl to jeden z mála okamžiků, kdy nás ohrozili,“ litoval. V případě výhry totiž mohly Neštěmice, díky zaváhání Proboštova, který nečekaně padl 0:3 v Rumburku, slavit návrat do krajského přeboru. Případné oslavy tak musí minimálně o týden odložit, i přes prohraný šlágr o pozici lídra totiž mohou postoupit ze druhé příčky, k čemuž stačí porazit doma Ledvice. „věřím, že jsme si to schovali na sobotu před své fanoušky,“ dodal Deutsch.

Nevedlo se naopak Mojžíři, který prohrál v Klášterci nad Ohří 1:2, ještě horší porážku 0:4 si přivezla Roudnice ze Spořic. „Zápas dvou rozdílných poločasů. První půli jsme byli jasně lepší, drželi jsme častěji míč, vytvořili si několik solidních příležitostí a naopak soupeře jsme téměř do ničeho nepustili. Bohužel jsme vstřelili pouze jednu branku. Navíc jsme museli už v 6.minutě střídat Fialu pro zranění. Ve druhém poločase se to úplně otočilo. My přestali běhat a soupeř byl všude. Kromě pár standartek jsme si nevytvořili vůbec nic a od vyšší prohry nás zachránil jen výborný Bakiu," hodnotil duel kouč Mojžíře Michal Kube. „Prohra mě hodně štve, protože z mého pohledu to byl jasně vyhraný zápas. Co jsme ale předvedli ve druhé půli si nedokážu vysvětlit,“ dodal naštvaně.

„Příčinu porážky vidím hlavně v tom prvním poločase, kdy jsme to odchodili. Někteří kluci si myslí, že můžou hrát za Real Madrid, ale ono to tak není. Domácí víc chtěli vyhrát. V kabině jsme neměli příjemnou rozpravu a ve druhé půli už to bylo lepší. Samozřejmě to mohlo být i tím, že domácí vedli o tři góly. Do dalšího zápasu přijdou změny, kluci si musí uvědomit za koho hrají, koho reprezentují. Pokud to nepochopí, tak hrát nebudou,“ soptil také roudnický trenér Pavel Hoznédl.