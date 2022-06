„Měli jsme to rozhodnout už v prvním poločase. To byla konečně naše hra, kterou jsem poznával. Po inkasované brance jsme znervózněli. Navíc byl problém se střídáním. Do hry museli kluci, kteří nemají natrénováno. Další dohrávali se sebezapřením. Naštěstí jsme to zvládli, když nás podržel gólman. Teď ještě získat bod, ale co potom? Jednáme o divizi několikrát za den. Nechceme šanci na divizi nechat být. Chceme soutěž udržet pro region. Problémů se rýsuje hned celá řada, ale chceme se s tím poprat,“ řekl Deníku Pavel Schettl, kouč prvních Domoušic.

„Nebyl to od nás vůbec špatný výkon, myslím, že jsme lídrovi soutěže byli zdárným a vyrovnaným soupeřem. Pro diváky to bylo drama, které u fotbalu hledají včetně gólů. My jsme bohužel nedokázali svoje šance využít a proměnit, narazili jsme na skvěle připraveného brankáře domácích. Bohužel rozhodla 89. minuta, kdy Domoušice rozhodly,“ přiznal Jan Peštuka, kadaňský trenér.

Famózní jarní formu opět prokázal Vilémov, který doma smetl Oldřichov 5:0. Svěřenci Vlastimila Choda jsou blízko stříbrné pozici, která by mohla být třeba i vstupenkou do divize. „Tentokráte jsem byl mimořádně omluven a sledoval to jen zpovzdálí a dle informací manažera. Opět jsme podali zodpovědný výkon i proti papírově slabšímu soupeři a zaslouženě potěšili naše fanoušky pěti krásnými brankami. Věřím, že naše jarní šňůra bude pokračovat, uhájíme si to vytoužené druhé místo v tabulce a budeme se snažit vybojovat i krajský pohár,“ slíbil Chod.

Hodně zajímavý zápas sehrály Srbice v Lovosicích. Třebaže prohrávaly o dvě branky, dokázaly skóre po vyrovnání a penaltovém rozstřelu otočit a potvrdit třetí místo tabulky. Naopak Lovosičtí znovu ztratili výborně rozehraný zápas a jako tradičně, letos už pošesté, nezvládli ani penalty. „Co na to říct,“ krčil bezradně rameny kouč Roman Podrazil. „Za stavu 2:0 jsme navíc kopali penaltu, zahodili jsme i další šance. V závěru vedeme 2:1, strachujeme se o výsledek, protože potřebujeme vyhrát, a opět inkasujeme,“ litoval gólu soupeře v 86. minutě. „Už jsme mohli být dávno zachránění, takhle budeme muset trnout vážně až do posledního kola,“ dodal. Klíčový bude už nejbližší zápas, kdy jedou Lovosice do Modré, která na poslední příčce ztrácí pouhé tři body.

„Horší už nebudeme a protože má Vilémov dvě kola před koncem čtyři body náskok, tak lepší už asi také ne,“ řekl naopak klidný srbický trenér Martin Luger, jenž je s průběhem sezony spokojen: „Vzhledem k tomu, jaká je situace a jaký je po covidu nezájem o fotbal, tak jsme to zvládli ještě dobře.“ Přesto ale našel na vystoupení v Lovosicích řadu nedostatků. „První půle byla z naší stany strašidelná, bez pohybu, nasazení, úplně jsme ji prospali a domácí nám ze dvou šancí dali dva góly. A to ještě na konci chytil brankář Adam Luger penaltu. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, škoda, že jsme v jeho průběhu další velké šance nevyužili. Penalty pak už jsou loterie, štěstí se přiklonilo na naši stranu.“

Pohodu prokázal Horní Jiřetín, který doma přejel trápící se Žatec 4:0. V tabulce je šestý. „Skvělé tři body. Po našem minulém výbuchu v Perštejně za to kluci vzali správným směrem a nepříjemnou porážku odčinili. Navíc s nulou vzadu, takže já jsem spokojený. Doufám, že se nám do konce sezony podaří ještě nějaké body urvat,“ věří Radel Lilko, trenér Horního Jiřetína.

Po sérii špatných výsledků konečně zabralo Jílové, které díky dobré první půli porazilo Krupku 4:1. „Jsem samozřejmě spokojený. Dali jsme rychlé dvě branky, pak se hraje úplně jinak. Byl to náš nejlepší první poločas v sezoně. Když jsme měli náskok v zádech, hráli jsme v klidu. Nutno dodat, že Krupka nehrála vůbec špatně, měla šance, ale nám dobře zachytal Marek Smutný. Za tři body jsme moc rádi,“ ulevil si Ondřej Barilla, jílovský kouč.

Poslední Modrá vykřesala naději, jelikož na hřišti Modlan vyhrála 3:1. Na předposlední Oldřichov tak ztrácí dva body. „Šance byly na obou stranách, rozhodující byla první branka, kterou vstřelil Miranda. Pak jsme to už nějak uhráli. Musíme teď porazit Lovosice a věřit, že Oldřichov prohraje s mosteckým béčkem,“ má jasno Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

Přestřelku proti Perštejnu zvládla Brná, která doma zvítězila 4:3, když už po čtyřech minutách vedla 2:0. „Ještě že tak, protože soupeř byl potom lepší. Tentokrát bych neřekl, že vyhrál lepší tým, ale dali jsme zkrátka více branek, než hosté,“ řekl kouč vítězů Tomáš Heřman.

Pouze branky z penalt viděli diváci v Litoměřicích. Remízu 1:1 určily dva proměněné pokutové kopy ve hře, o bonusovém bodu pro Most pak rozhodl rozstřel. „Ač to tak nevypadá, prim hrály ofenzivy, ale skvělí brankáři či špatná koncovka zařídily, že nepadl gól ze hry,“ řekl litoměřický trenér Knapík.