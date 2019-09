Šikovný ofenzivní středopolař Miroslav Verner, který působil v minulé sezóně v Litoměřicku, oslaví 15. září 25. narozeniny. Pro fotbalistu ideální věk na to, někam to dotáhnout, a o to odchovanec pražské Slavie cílevědomě usiluje. Neskrývá, že jeho cílem je zahrát si naši nejvyšší fotbalovou soutěž. „Udělám proto všechno,“ uvedl začátkem našeho krátkého rozhovoru v současné sezóně záložník vyšehradského Slavoje.

Kde všude kromě Litoměřicka jste působil?

Začínal jsem v pražské Slavii v přípravce v 5 letech. Zde jsem vydržel do 14 let, pak jsem odešel do Vlašimi, abych se ve dvaceti zase vrátil do Edenu. Po půl roce následovaly Štěchovice, kde jsem hrál rok, pak jsem hrál dva roky za pražskou Olympii. Následovala fajn sezona v FK Litoměřicku a po jeho odstoupení z ČFL jsem vzal nabídku Vyšehradu, kde hraji dodnes.

Který z těchto klubů byl pro vás nejlepší?

Určitě FK Litoměřicko, i vzhledem k tomu, že jsme tam měli strašně fajn partu. Prostě jsem cítil, že nejen na hřišti, ale i mimo něj, jsme všichni v týmu táhli za jeden provaz.

Právě v FK Litoměřicko jste několikrát předvedl, jak jste pro tým užitečný v koncovce, souhlasíte?

Prosazovat se v koncovce není pouze o tom dávat góly, ale současně je dobré si uvědomovat, že i přes euforii a radost, kterou člověk po jeho vstřelení má, je gól dílem celého mužstva.

Přílišná skromnost někdy škodí, nebo ne?

Neřekl bych. Dříve v Litoměřicku i dnes na Vyšehradě to tak prostě cítím.

V jednom z rozhovorů jste mluvil o svých prvoligových ambicích, ty vám zůstávají?

Nemít vyšší cíle, a to v jakémkoliv sportu, je podle mého názoru špatně. Jak už zaznělo, zahrát si 1.ligu je mým velkým snem a určitě by to udělalo velkou radost i tátovi, který mi strašně fandí a moc si přeje, abych to jednou do nejvyšší soutěže dotáhl.