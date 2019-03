Penalty diváci milují, co když na nich ale, s nadsázkou, strávíte další zápas? Něčeho podobného se mohli obávat fanoušci v Malých Žernosekách. Ty sice od 10. minuty vedly nad Lukavcem 1:0, jenže v nastavení srovnal kapitán Engl.

Penaltová loterie pak dospěla až do jedenácté série a pokusů obou brankařů, do té doby se žádný ze střelců nezmýlil. Až domácí golman Srba neuspěl a Lukavec si tak nakonec odvezl dva body i přesto, že celé utkání prohrával. „V první půli si myslím, že jsme byli malinko lepší, druhá půle byla vyrovnaná, my měli štěstí v koncovce,“ hodnotil spokojenější z obou koučů, hostující Petr Lutka. "My jsme byli bojovnější, soupeř asi o kousek lepší. Jinak ale myslím, že to bylo pro diváky pěkné utkání," zhodnotil domácí Jan Puravec.

Pokutové kopy rozhodovaly také v Libochovicích, i zde nakonec uspěli hosté z Rovného. Domácí si tak alespoň připsali druhý bod v této sezóně.

Na čele tabulky Liběšice otočily domácí zápas s Litoměřickem C z 0:1 na 2:1 a díky tomu, že České Kopisty prohrály stejným poměrem v Dušníkách, navýšily svůj náskok na prvním místě už na pět bodů.

I.B TŘÍDA, SKUPINA B – 14. KOLO:

Libochovice – Rovné 4:5 PK (2:3) Branky: M. Hudik 2, Kouba (PK), Urban – Ullman, Gipfl, Pištora, Sedláček. Rozhodčí: Lesák. ŽK: 4:4. Diváci: 75.

M. Žernoseky – Lukavec 1:2 PK (1:0) Branky: Durček – Engl. Rozhodčí: Cvachoušek. ŽK: 3:3. Diváci: 100.

Bezděkov – Osek 4:0 (3:0) Branky: Čaněk, Adelt, M. Hlavsa, Čížek. Rozhodčí: Šefčík. ŽK: 5:5. Diváci: 80.

Liběšice – Litoměřicko C 2:1 (1:1) Branky: Held, Svoboda – Císař. Rozhodčí: Formánek. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Dušníky – Čes. Kopisty 2:1 (0:0) Branky: Fiala, Tuzar (PK) – Rážek. Rozhodčí: Faigl. ŽK: 0:3. ČK: Horák (Kop.). Diváci: 90.

Černiv – Ohníč 2:1 (0:0) Branky: Baran, Podařil – V. Čechák. Rozhodčí: Jirsák. ŽK: 0:2. Diváci: 100.

Černčice – Duchcov 0:1 PK. Rozhodčí: Holly. ŽK: 2:2. Diváci: 100.