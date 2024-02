Roudnice bude muset ve finále zabrat. Titul jí zaručí jen výhra

Byť zní jeho slova přísně, ve finále je pozitivní. „Jako trenér nováčka jsem spokojený, kluci se snaží chodit na tréninky i když není zrovna optimální počasí, což kvituji. Čtvrtky byly hodně o běhání, úterky naopak herní, k tomu jsme si udělali jeden prodloužený víkend od pátku do neděle lokální soustředění u nás v Lukavci, které bylo zaměřené hlavně na kondici,“ vysvětlil s tím, že vycestovat jinam nebylo kvůli pracovnímu vytížení hráčů možné.

„Změny v kádru? Odchod nemáme žádný, máme hodně mladý tým, kde je nejstaršímu hráči 31 let, takže se snažíme u nás ty kluky udržet. Po operaci je ale Dominik Štraus, navíc tam máme nějaké hříšníky s kartami, takže mám v jednání dva až tři hráče, kteří by jednak zlepšili náš herní projev a jednak zvedli konkurenci v týmu. Ještě o nich nevědí ani kluci v kabině, ale nechci jít do prvního mistráku ve dvanácti lidech,“ dodal.