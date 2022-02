„V utkání se Štětím jsme předvedli jeden z nejhorších výkonů, který si v Litoměřicích pamatuji. Chybělo nám nasazení, chuť do hry, herní odvaha a naběhané metry. Dopustili jsme se spousty zbytečných individuálních chyb a ani jsme nefungovali kompaktně jako tým. Štětí mělo svou kvalitu, ale s takovým výkonem by nás porazilo i mužstvo z 1.B třídy,“ sepsul svůj tým.

„Nebyli jsme v jednoduché pozici, na střídání byl jen brankář, a tak museli všichni hráči vydržet celých 90 minut. Soupeř dokázal v první půli srovnat na 1:1, my se do vedení vrátili až v závěru. Po změně stran už jsme ale střelecky koncertovali a otočili zápas v jasnou záležitost,“ kontroval šéf klubu ze Štětí Milan Plíšek.

Stadion ve střeleckém útlumu znovu bezgólový, ztratil i Slovan

První výhry se konečně dočkala Roudnice, která zdolala Pokratice 6:0. „Nastoupili jsme proti soupeři, který hraje o soutěž níž, takže výhra byla v uvozovkách povinná. Ale těší mě, že jsme to zvládli tak jasně. Hosty jsme vlastně ani do ničeho nepustili,“ pochvaloval si kouč vítězů Ondřej Rohlíček.

Premiérovou ztrátu naopak utrpěly Brozany, které pouze remizovaly s Neratovicemi 2:2. „Je to příprava, takže výsledky nějak extra neřešíme. Jde především o to, aby si kluci zaběhali, přeci jen zápas je vždy zábavnější, než trénink,“ řekl k utkání asistent brozanského trenéra Jiří Šmidrkal. „Byla to naše první velká konfrontace, neboť Neratovice bojují o postup do ČFL, hrál se vyrovnaný fotbal z obou stran,“ doplnil.

Alespoň částečně si náladu Brozany spravily ve středu, kdy doma jasně smetly Lovosice 6:1.

Ostuda v Teplicích! Futsaloví reprezentanti si museli hymny zazpívat sami

Pro svěřence Romana Podrazila to byla další porážka, o víkendu byl nad jejich síly Nový Bor, jenž na lovosické umělce zvítězil 5:2 (poločas 1:2). Branky domácích obstarali Kubaška a v samotném závěru Rambousek.