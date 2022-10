Právě to, že doposud vedoucí Malšovice klopýtly na stadionku, kde s fotbalem začínal nynější kouč Teplic Jiří Jarošík, katapultovalo do čela Dušníky, které v pohodě zvítězily 8:4 v Chlumci. „Soupeře jsme moc neznali, tak jsme chtěli hrát vysoko a od začátku tlačit na obranu. To nám vycházelo, postupem času přestala fungovat skoro úplně. A asi nám i sedl víc těžký terén, Chlumci na něm docházely síly," popsal střetnutí Jan Bauer z týmu vítězů, který ke třem bodům přispěl čtyřmi góly. „Chtěl bych ocenit hru obou týmů, bylo to bez jakýchkoliv zákeřností. Takové zápasy nám sedí více, než si nadávat, pokopat se,“ dodal ještě pochvalně.