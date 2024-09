Roudničtí naposledy zvládli přímou bitvu o čelu tabulky, když na půdě nováčka z Klášterce, který byl do té doby stoprocentní, urvali výhru 3:2. „Musím to rozdělit na dvě části. Nemůžu být spokojený s výkonem. Nebyl to fotbal, který chceme hrát, což si i kluci uvědomovali. Na druhou stranu musím být spokojený s nasazením, bojovností, odhodláním. Domácí mají kvalitu, jsou nebezpeční v pokutovém území, dělali nám problémy. Na poslední chvíli jsme museli trochu zahýbat sestavu, ale zvládli jsme to právě i díky tomu zmiňovanému nasazení. Toho si hodně cením,“ zhodnotil utkání pro klubový web Jakub Pekař, trenér Roudnice nad Labem.

Jeho svěřenci v prvním kole ztratili dva body v derby proti Pokraticím, pak ale všechno vyhráli. V Horním Jiřetíně a doma s Lovosicemi shodně 4:1, naposledy těsně v Klášterci. „Pokud bych měl hodnotit výsledky a dosavadní postavení v tabulce, tak jsem jednoznačně spokojený. My jsme si před sezonou nedávali žádné tabulkové cíle. Pro nás je důležité, jak budou kluci vypadat a zlepšovat se. Jde nám hlavně o to připravit je na další kariéru a jejich případný přechod do klubů, co hrají vyšší soutěž. Mě hlavně těší, že makají tvrdě na tréninku. To je důležité,“ nechal se slyšet Jakub Pekař.

Ačkoliv je jeho tým lídrem I.A třídy, z dosavadních výkonů radostí do stropu zrovna neskáče. „Sice jsme teď třikrát vyhráli, ale myslím si, že jsme nepředvedli výkony, na které máme,“ zdůraznil.

Mladí fotbalisté potřebují hlavně sebevědomí. Povedený začátek soutěže by k tomu měl přispět. „To je pravda. Jdeme cestou mladých kluků, kteří prošli roudnickou fotbalovou farmou, kde také trénuji. Jsou tady jenom tři nebo čtyři kluci, kteří na farmě nebyli. Hlavním kritériem je zlepšování jejich fotbalových dovedností a nabrání zkušeností. Dosavadní výsledky jsou velkou vzpruhou, o tom žádná. Hlavně pro kluky, co tady zažili loňskou sezonu, ve které se až do posledního kola hrálo o záchranu. Teď se nám samozřejmě dýchá daleko lépe,“ připomněl Pekař.

Radost fotbalistů Roudnice nad Labem po výhře v Klášterci nad Ohří. | Video: SK Roudnice nad Labem

Ten tráví na fotbale týdně hromadu a hromadu hodin. „Je to náročné, ale zatím se to dá. Trpí hlavně rodina. Jsem ale hodně zapálený. Chci klukům pomoct, aby zvládli ten přechod z farmy do vyšší soutěže. V 19 letech nejsou připraveni hned rád divizi. Musí se rok, dva aklimatizovat v dospělém fotbale,“ pokýval hlavou.

S jídlem roste chuť. Tak to často bývá. O postupu se ale v Roudnici vůbec nebaví. Je to rozhodně předčasné. „Já nechci měnit naše fotbalové myšlení. Nechci na kluky vytvářet tlak. Naše cíle jsem už řekl. Samozřejmě, pokud by se to dobře vyvrbilo, můžeme se pak bavit, co dál. Ale máme za sebou teprve čtyři zápasy, na nějaké uvažování je ještě brzy,“ zanechal spekulací.

Mladý roudnický tým by se měl připravit na to, že bude papírovým favoritem. Třeba už v dalším zápase, kdy doma hostí poslední Lenešice. Dalšího nováčka. „Řešíme sami sebe, do každého zápasu jdeme s pokorou. Moc dobře víme, že se nám hraje daleko hůř proti tabulkově slabším soupeřům. Logicky to proti nám více zavřou a čekají, co vymyslíme. Pro nás je pak náročné dobývat zavřeného soupeře. Lépe se nám hraje proti týmům, které s námi chtějí hrát fotbal. Ale právě takové zápasy přináší velkou zkušenost, kterou si prostě nikde nekoupíte,“ dodal Jakub Pekař.