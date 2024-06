Po finále krajského poháru byl na něm vidět smutek. Trenér FK Litoměřicko Štefan Knapík se nakonec musel se svým souborem po penaltách poklonit Žatci, který slavil zlato po výhře 1:0. V devadesáti minutách gól nepadl. V rozstřelu pak byli úspěšní všichni Žatečtí, Litoměřicko jeden pokus nezvládlo. Na krk si pověsilo stříbrné medaile. Jenže sezona ještě nekončí. Parta trenéra Knapíka patří k nejlepším v krajském přeboru, aktuálně okupuje třetí příčku.

Finále krajského poháru mezi Slavojem Žatec a Litoměřickem. | Video: Deník/Václav Veverka

„Musím říct, že jsme byli dost nervózní, že to od nás nebyla ta hra, kterou jsme si představovali. Ale přesto si myslím, že jsme měli v zápase více ze hry. Kontrolovali jsme hru, soupeře jsme nepouštěli do nebezpečných situací, ale bohužel naše šance jsme neproměnili a proto zápas skončil bez branek. Penalty? To už je vždycky loterie,“ řekl po zápase Štefan Knapík. Oba celky na sebe narazily v krátké době podruhé. O víkendu v rámci krajského přeboru Litoměřicko složilo Slavoj na jeho půdě 3:1. Knapík postavil úvodní sestavu shodnou se sobotou. Nakonec se ale role otočily. Co chystá jeho družina ukázat ještě v soutěži? Ve druhé místo trenér už příliš nevěří ač jsou tam bodové shody. Ale…

„Teď to vypadá, že máme stejně bodů jako Neštěmice, ale ty mají o zápas méně a myslím, že mají dostatečnou kvalitu na to, aby si to uhlídaly a na druhé místo nás nepustily. Budeme se snažit udržet místo na bedně, chceme skončit co nejvýše,“ vyhlašuje kouč Litoměřicka.

Jak viděl pohárové střetnutí žatecký soupeř? „Bylo to dramatické utkání. Hrálo se 0:0 a pak se šlo na penalty, které jsou loterií. Dneska to byl hlavně bojovný výkon, protože Litoměřicko bylo aktivnější, byli více na balonu. My jsme v prvním poločase hodně kazili, byli nervózní. Možná ta tíha toho, že jde o finále nám svazovala nohy a o poločase jsme si to také řekli – abychom byli více v klidu, hráli pomalu a vyplatilo se. Ve druhé půli zase tolik šancí stoprocentních Litoměřicko nemělo. Byl to hodně bojovný výkon z obou stran. Vybojované finále,“ viděl trenér žateckého Slavoje Jan Hyneš.