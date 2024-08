Sotva se hosté rozkoukali, prohrávali na hřišti celku z Teplicka o dvě branky. „Bylo to vlastně opakování našeho jarního zápasu. Je to nevydařený vstup do sezony. Vstup do utkání jsme herně neměli špatný. Bohužel Proboštov hrál to, na co je zvyklý. Nakopával míče za obranu, kde má rychlostní typy hráčů. Nám se to nedařilo zachytávat a rázem jsme prohrávali 0:2. Vzápětí jsme snížili a tlačili se za vyrovnáním. Bohužel proti nám stála dobře organizovaná obrana domácích. Těžko jsme se tam dostávali,“ litoval Štefan Knapík, trenér FK Litoměřicko.