Hosté po změně stran přeskupili své řady a dostali se zpátky do zápasu. „Změnili jsme rozestavení a začali se tlačit do soupeř. Jenže k tomu, abychom to více zdramatizovali, bylo potřeba proměnit šance. Je potřeba uznat, že Srbice nás předčily. Zejména v dynamice, osobních soubojích a rychlém přechodu. Mají na to šikovné hráče,“ podotkl Knapík.

Litoměřicko má po třech kolech tři body, inkasovalo už deset branek. „Samozřejmě jsme chtěli mít více bodů. Na druhou stranu máme za sebou těžké zápasy. Venku se nám navíc dlouhodobě nedaří. Navíc teď jedeme do Vilémova, kde prostě musíme bojovat,“ má jasno.

Proč se Knapíkově družině tak nedaří na hřištích soupeřů? „Venkovní zápasy jsou slabší. Nevím, čím to je. Minulý rok to byla nezkušenost, teď bude trvat, než si to sedne. Přeci jen jsme tam před sezonou měli nějaké změny v kádru. Není to ještě vyladěné,“ dodal Štefan Knapík.

"Výsledek vypadá jednoznačně, ale nebyl, Litoměřicko nehrálo vůbec špatně. Pomohly nám dva slepené góly a vyhraný poločas 3:0. Hosté po přestávce přeskupili rozestavení, trošku nám to dělalo problémy, ale jsem rád, že jsme po brance z penalty a vyloučení Michala Knaura v 60. minutě zápas dovedli k výhře," konstatoval spokojený srbický trenér Martin Luger.

S vykročením do sezony je spokojen. "Určitě. Měli jsme těžké soupeře, před Litoměřickem to byl Vilémov a Modlany, dvakrát jsme přitom hráli venku. Máme osm bodů, teď jen neusnout na vavřínech," prohlásil kouč srbického Sokola.