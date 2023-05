„Velký kredit ale patří i Modlanům, které už mají bodově nahráno, takže dávají hodně šance mladým. To nám asi trochu pomohlo. V úvodu jsme se nemohli srovnat s terénem a kratším hřištěm, pak jsme se však uklidnili, stále ale narážíme na to, že nedokážeme proměnit dobré šance například z brejků. Opět jsme mohli rozhodnout daleko dřív. Důležité bylo, že od stavu 0:2 jsme na každý gól domácích dokázali zareagovat a stále jsme měli dvoubrankový náskok,“ dodal k samotnému zápasu.

Vítězně se naladili před středečním pokračováním krajského poháru fotbalisté juniorky FK Baník Most-Souš, kteří v neděli na domácím stadionu přetlačili 2:1 soupeře ze Srbic. Byl to zároveň hit kola, protože třetí Most hostil druhý celek tabulky. „Náročný zápas, ale jsem moc rád, že jsme ho zvládli a máme dobrou náladu před středečním pohárem. Přiznám se, že Jiřetín jsem si do pokračování poháru moc nepřál,“ řekl mostecký trenér Stanislav Hofmann.

„Zápas to byl vyrovnaný, ale bohužel jsme udělali chyby v obraně. Jeden gól jsme dostali z penalty, druhý po zbytečné ztrátě před naší šestnáctkou. První poločas nebyl z naší strany nic moc, byly tam jen nějaké náznaky, ale za výkon ve druhém jsme si podler mě alespoň bod zasloužili, protože kluci bojovali, vydali se a gól visel na vlásku. Pořád se vyhrávat nedá, ale téhle porážky je škoda. Ukázalo se, jak je soutěž kvalitní a vyrovnaná,“ řekl srbický trenér Martin Luger.

CELKY Z ÚSTECKA USPĚLY

Zaváhání hostů využila Brná, která přejela Krupku 4:0. „Samozřejmě že to je příjemné,“ culil se s šestibodovým náskokem na čele tabulky spokojený sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Nedělní zápas v Mostě jsme sledovali, ale co se týče našeho utkání v Krupce, nebylo jednoduché. První půle byla vyrovnaná, po změně stran už jsme ale dominovali i proměňovali šance,“ řekl.

Důležitou výhru v Lovosicích urvala také rezerva FK Ústí, která zvítězila 3:0 a poslednímu celku tabulky se vzdálila už na 12 bodů. „Z mého pohledu se jednalo o celkem jednoznačné utkání, i když prvních 30 minut jsme hráli pravý opak toho, co jsme chtěli a přizpůsobili se soupeři. Naštěstí jsme potom začali hrát to co jsme si řekli a soupeře přehráli," hodnotila utkání zimní posila z Krupky Jakub Seidl. „Nakonec jsme mohli dát i více gólu, ale dost šancí jsme neproměnili. Nebyl to z naší strany úplně dobrý výkon, ale tři body jsou důležité a budeme se snažit na to navázat," dodal.

Slaví také neštěmická mládež. Český Lev musel kvůli absencím improvizovat, příležítost tak dostali i mladíci. Ti se s ní ovšem popasovali skvěle a Neštěmice urvaly v Kadani výhru 3:2. "Máme dost zraněných, do Kadaně jsme jeli bez tří hráčů základní sestavy," líčil trenér Jan Deutsch. "I když to bylo těžké utkání, od začátku jsem viděl, že kluci chtějí vyhrát a soupeře jsme přehrávali. Vzhledem k tomu, s jak slepenou sestavou jsme tam jeli, tak jsme předvedli opravdu dobrý výkon. Hrála spousta mladých, kteří se určitě neztratili," pochvaloval si šéf neštěmické lavičky.

Dva góly hostujícího Daniela Klímy v 9. a 69. minutě rozhodly nejsledovanější zápas 23. kola Žatec – Perštějn (0:2), na který se přišlo podívat 180 diváků. „Ale ti sledovali takový mdlý fotbal, z naší strany to nebyl dobrý výkon. První gól jsme inkasovali po takovém centru ne centru, druhý po hezké akci Perštejna. Podle mě vyhrál šťastnější tým,“ konstatoval žatecký trenér Richard Zelinka. Cenné dva body v boji sousedů v tabulce urvalo Jílové, které zvítězilo v Oldřichově 1:0 na penalty.