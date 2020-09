Jak hodnotíte utkání s Mostem-Souší B?

Byl to těžký zápas s velmi kvalitním soupeřem. Byli jsme efektivnějším týmem.

V utkání jste měli problémy se standardními situacemi soupeře, čím si to vysvětlujete?

To nevím. Nestává se to často, dnes to byla spíše výjimka.

David Šraga dal dva góly. Je podle vás lídr mužstva?

Většinou nebývá na hřišti tak výrazný, ale pak ty góly dává.

Doma jste zatím stoprocentní, naopak venku jste dvakrát ze dvou zápasů prohráli. Vnímáte tuto bilanci?

Myslím si, že nám stoupl trochu nosánek nahoru. Je potřeba makat nejen doma, ale i během zápasů na hřištích soupeřů.

V soutěži vás čeká i derby s Lovosicemi. Je pro vás tento zápas více emočně vypjatý než jiné zápasy?

Derby nemá favorita. Takže určitě.

SPOLUAUTOR: JAKUB VÍTEK