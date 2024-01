Mešić opět nastupuje po boku svého parťáka Jiřího Vacka, setkal se s ním už ve Štětí. „On je neuvěřitelný! Je mu 43 let, ale pořád po hřišti lítá, jako by mu bylo 25. Pořád mě překvapuje, dnešním mladým hráčům z okolí by měl být dáván za vzor. V jeho případě platí, že takhle to má vypadat, když má člověk něco rád."

Litoměřicko si ale nepíská, v tabulce krajského přeboru je až deváté. „Podzim pro nás určitě nebyl takový, jak jsme si všichni představovali. V první polovině podzimu jsme moc bodů neudělali. Trápila nás koncovka. Přitom si troufnu říct, že každého soupeře přehráváme. Jenže všichni víme, že fotbal se hraje na góly."

KVÍZ: Záruba, Polák, Bosák a další. Poznáte legendární televizní sporťáky?

Podle Mešiće pomůže čas. „Musíme se ještě víc sehrát. A také si musíme na hřišti víc věřit jako mužstvo i jednotlivci. Věřím, že to bude dobré a na konci sezony skončíme tam, kde bychom měli být, kam patříme. Je to samá špička krajského přeboru."

Že by to opravdu mohlo být lepší, neznačil závěr podzimu, kdy Litoměřicko nasbíralo velké množství bodů. Nejvíce Muamer Mešić vzpomíná na střetnutí s FK Jílové, které se hrálo na brozanské umělce. „V průběhu druhého poločasu jsme prohrávali 0:1, ale i bez vyloučeného Trejbala se nám povedlo skóre otočit; vyhráli jsme 3:1."

Během svátků vyrazil fanoušek Barcelony odpočívat do své rodné Bosny. „Restartoval jsem se tam na přípravu. Mám dobrý metabolismus, takže jen tak nepřiberu, tak jsem si mohl dopřávat. Navíc přes zimu hraji futsal, pořád se hýbu."

Do zimního drilu hodlá dát Mešić maximum. „Každá příprav je těžká. Všichni víme, že se musí běhat, prostě dřít. Je to sport, patří to k tomu, jedině tak přijde úspěchu. Udělám vše, co je v mých silách a uvidíme, jestli se mi to na jaře vyplatí. Přeji si, abychom se fakt dostali na tu špičku. A také, aby zůstala dál v kabině a na hřišti ta skvělá parta, jaká byla na podzim."

Začínající brankář místo chytání stál a plakal. Na zápas s Teplicemi nezapomene

Litoměřický hráč také doufá, že na jaře k sobě budou fotbalisté ohleduplnější. I on si všiml, že agresivity na trávnících přibylo. „Já nejsem moc soubojový typ. Když vidím, jak někteří borci do toho v krajských soutěžích chodí, tak si říkám, že skončím. Myslím, že je to zbytečné. Nikdo nikomu nechce ublížit, vždyť hrajeme soutěže, ve kterých pětadevadesát procent z nás musí ráno vstávat do práce," apeluje Mešić na to, aby zdraví bylo pro každého prioritou.

Fotbalista, který dal na podzim tři branky, má ještě jedno přání. Bez obav ho říká nahlas: „Rád bych si našel normální slečnu. V dnešní době je to těžké. Chtěl bych založit rodinu. Podle mě je to sen a vrchol každého z nás."