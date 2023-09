S fotbalem jste začínal v Teplicích, většinu kariéry jste ale strávil na Litoměřicku. Proč to nevyšlo výš? V Teplicích jsem byl od mých asi čtyř do dvanácti let. Celý život jsem byl útočník, ale při přechodu do vyšší kategorie jsem byl nedobrovolně, zřejmě kvůli mé výšce, přesunutý na stopera, a tím moje působení v Teplicích skončilo. Přestalo mě to naplňovat. Na základce hrálo hodně kamarádů házenou, a tak jsem se vydal touto cestou, fotbal mě v tu dobu vůbec nebavil. Vrátil jsem se k němu až v šestnácti, kdy jsem začal hrát za Malé Žernoseky.

A to už asi žádné vyšší ambice nebyly, že?

Ne, žádné vyhlídky na nějaký posun ve fotbale už jsem neměl. Primární sport byla házená, fotbal byl pouze jako koníček. Měl jsem tak několik přestávek, nejdelší byla asi když jsem si odskočil ještě k thajskému boxu, to jsem byl bez fotbalu zhruba tři roky. Dneska, když jsem starší, mě to celkem mrzí. Zpětně bych chtěl poděkovat tátovi, který mě odmalička vozil několikrát týdně na tréninky do Teplic, najednou ty roky přišly vniveč.

Nejdelší část fotbalového života patří Malým Žernosekám, proč jste zakotvil právě tam?

Asi od dvou let tu bydlím, takže to je moje srdcovka. Znám tady snad všechny, je to pro mě klub číslo jedna. Určitě se sem v budoucnu vrátím.

Loni v létě ale přišel přestup do Lukavce…

Žernoseky v tu dobu sestupovaly do třetí třídy a já chtěl hrát minimálně okres s ambicemi na postup do I. B třídy. V Lukavci mám od dětství spoustu kamarádů, jsou tu výborní kluci a skvělá parta, takže byla vlastně otázka zda přestoupím, nebo si dám od fotbalu zase pauzu.

Lukavec jste svými góly pomohl dotáhnout do krajské soutěže. Je to velký skok oproti okresním soutěžím?

Máme za sebou zatím čtyři zápasy, ale nějaký rozdíl tam určitě je. Soupeři víc trestají chyby, jsou fotbalovější. Myslím ale, že máme výborný tým, který může být černým koněm celé soutěže. Rozhodně ukážeme, že do I. B třídy patříme.

Vaši kariéru vesměs kopíruje i brácha Kevin, hrajete spolu pravidelně a hecujete se mezi sebou?

Jasně že jo! (smích) Minulou sezónu to bylo o tom, jestli dá nebo nedá gól. Dlouho to vypadalo, že vyjde naprázdno, nakonec se prosadil dvakrát. Nutno ale říct, že on je obránce, takže to má těžší (úsměv). Teď už se dá říct, že spolu hrajeme pravidelně. Hrát s ním mě baví, kdyby dával dřív fotbalu víc, taky mohl být jinde, jako já, v tom jsme stejní.

Pojďme k vašemu házenkářskému angažmá. Hrajete ještě za Lovosice? Mimochodem, tam jste působil na postu brankáře…

Házenou už pár let nehraju. Když jsem s ní začínal, tak jsem góly dával. Pak se nám zranil brankář, já šel mezi tři tyče a už jsem tam zůstal. Ale po přechodu do mužů, kam se nás dostalo jen pár, už to nebylo jako v dorostu, kde máte partu kluků ze školy, kterou znáte celý život. Trochu mě to přestalo bavit, nedával jsem tomu tolik, kolik bych měl, a začal jsem dělat muay thai.

A také úspěšně…

Ano, stal jsem se mistrem republiky a řídil se rčeném, že končit se má v nejlepším. Takže přišel zase návrat k fotbalu.

V něm jste útočník, v házené jste gólům zabraňoval. Na které straně je lepší stát?

To vím úplně přesně! Góly raději dávám než chytám (úsměv).

Umíte si představit chytat i ve fotbale?

Umím, ale nevím, zda by to brali spoluhráči (smích). Je to úplně jiný sport, ve fotbale bych jako brankář neobstál ani v pralese.

Gólový hráč jste býval od mala nebo jste si to musel vydřít?

Řekl bych, že tolik gólový jsem nikdy nebyl, prostě to přišlo samo. Potřebuji samozřejmě servis od spoluhráčů a v Lukavci ho mám. Jsem spíš hráč do vápna, v Lukavci máme dost dobrých hráčů, je i jejich zásluha, že mi to tam padá.