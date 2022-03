Řešili jste odchod Antonína Marčaníka mladšího?

Nějaké náznaky o jeho odchodu byly. Toník je kluk, kterého znám od jeho tří let. Mně osobně slíbil, že tuto sezónu dohraje u nás. Věřím mu, a tudíž jsem neměl sebemenší obavy, že by odešel.

V jednom článku jsem četl, že údajně Pokratice přebírají mladé hráče Bohušovicím a jiným oddílům. Chcete na to reagovat?

Všechno to začalo příchodem Davida Brůžy z Bohušovic do Pokratic. Ale dnes už beru celou záležitost za uzavřenou, protože tento hráč se v zimní přípravě rozhodl odejít zpátky do Bohušovic. Toto je už pro mě uzavřená kapitola. Je pod mojí úroveň se k tomu víc vyjadřovat, ale chci říct, že v kádru nemáme žádného hráče původem z Bohušovic.

Jste spokojený s tím, jakým způsobem probíhá zimní příprava?

S trenérem jsem v kontaktu každý den. Moc mě těší, že přípravy se zúčastňuje z dvaceti členného kádru vždy alespoň patnáct až osmnáct hráčů. V době covidu je to až neskutečně poctivá docházka. A to je právě ten důvod, proč fotbal v Pokraticích děláme.

Ukazuje vám příprava něco, na čem musíte pracovat?

Co se týká hráčů a jejich výkonů, to je otázka spíš na trenéra. V Pokraticích jsme začali úplně od nuly , což způsobilo spojení našeho Sokola s Litoměřicemi. Od čtvrté třídy. Dneska zjišťujeme, že jakákoliv krajská soutěž potřebuje propagaci. Pokulháváme ve věcech typu internetových stránek, komunikaci s rodiči našich žáčků, informovanosti našich fanoušků a podobných záležitostech. To budeme chtít zlepšit. Chci poděkovat sponzorům, kteří s námi i v těžkých časech pandemie vydrželi.

Vaším cílem je postoupit z B třídy do A třídy, tam, ale pro Pokratice nebude žádné derby…

Já si myslím, že pro nás je to spíš dobře.

Proč?

My se fotbalem chceme bavit. Pamatuji si, když jsme přijeli na různé turnaje, třeba zrovna do Bohušovic. V tu dobu jsme hráli okresní přebor a oni k nám přistupovali hrozným způsobem. Dneska jim, nevím proč, stále ležíme v žaludku. To není to, co chceme.

Soutěž vedete o 11 bodů…

To je práce trenéra. Já jsem věděl, že když přijde trenér Marčaník, že porosteme. Uvidíme, jestli se v A třídě udržíme nebo ne, ale budeme pro to dělat maximum. Samozřejmě vím, že jsme ještě nepostoupili, ale já si nedovedu představit tu ostudu, kdyby to nedopadlo. Ale v dnešní době je možné všechno, podívejte se na Ukrajinu. Takže cíl máme nastavený a uvidíme po 30. kole.

Pokratice mají také skvělé zázemí, mimo jiné saunu a vířivku. Jak to?

To, jak děláme fotbal, nám pomáhá přílákat sponzory, pak si můžeme dovolit i takové věci.

Máte nějaké další plány do budoucna?

Nějakým způsobem ustálit kádr a lidi co se kolem fotbalu pohybují. A pak se pokusit získat i větší finanční podporu na činnost oddílu od města Litoměřice. Zatím se tato otázka vyvíjí pozitivně, ale je před námi ještě velký kus práce, kterou si vzal na svoje bedra náš předseda David Keltner. Přece jenom máme v oddíle již zapojených více jak 70 dětí. A to nemáme v soutěži žádný tým dorostenecké kategorie. Předpokládám, že do tří let se dostaneme na číslo 100 mládežníků.

Co říkáte na trenéra Antonína Marčaníka staršího? Pro něj je fotbal životním stylem, že?

Bez něj by to bylo mnohem těžší. Tondu znám třicet let. Naši děti chodily spolu odmala s maminkami na koupaliště, známe se i celé rodiny. Myslím, že si mohu dovolit říct, že jsme dobří přátelé. Na hřiště to má z domova zhruba 500 metrů a nově se stal od letošního roku, jako šéftrenér mládeže, i členem výkonného výboru našeho fotbalového Sokola, takže jsme vlastně i kolegové.

AUTOR: JAKUB VÍTEK