„Když jsem končil s fotbalem v Brozanech, dostal jsem nabídku z nedalekých Radovesic, jestli bych jim nechtěl pomoci a já ji vzal. Nejen jako hráč, pak jako trenér, ale i jako organizátor staré gardy. Ta v žádném případě nelenoší, naopak před klukama smekám. Za to jak se scházíme k zápasům, za to jak se dokáží postarat o zázemí i o plac, to znamená zavlažování, sekání a jeho přípravu na mistráky,“ rozpovídá se zkušený matador.